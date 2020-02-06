Сенат оправдал Дональда Трампа

Оправдание произошло в основном по партийным соображениям, так как уже началась предвыборная кампания и Трамп безусловный фаворит от республиканской партии на выборах президента 2020 года. Отвергнуты были обвинения по обеим статьям импичмента, которые 18 декабря утвердила Палата представителей.

Сенат проголосовал 52–48, чтобы оправдать Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, касающегося попытки вынудить Украину начать дело против сына демократа Джо Байдена через удержание средств на военную помощь. Сенатор-республиканец Митт Ромни присоединился к демократам в голосовании за обвинение.

Затем Сенат проголосовал 53–47, чтобы оправдать Трампа за препятствование расследованию Конгресса. В данном вопросе Митт Ромни проголосовал как и остальные сенаторы-республиканцы.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, Трамп наблюдал за голосованием в Сенате в столовой Белого дома, которую он использует в качестве частного кабинета. Трамп заявил, что выступит с заявлением в четверг, «чтобы обсудить победу страны в вопросе о мистификации импичмента». Также президент США в Twitter опубликовал видео, на котором показаны знаки кампании Трампа для будущих выборов, начиная с 2024 года и заканчивающиеся «Трамп 4EVA». Конституция США запрещает находиться на посту президента более двух сроков.

Напомним, что республиканцы не допустили на суд по импичменту свидетелей. После оправдательного приговора демократы поклялись продолжить расследование — они борются в суде за доступ к финансовым записям Трампа, и выразили надежду, что факты, раскрытые в ходе процесса импичмента в отношении его поведения, помогут убедить избирателей не голосовать за него.