Американская мечта Лукашенко

В Минск через Киев

Еще до Минска американский руководитель побывал в Украине. Визит Майка Помпео в Киев прошел буднично: он встретился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, почтил память погибших украинцев, которые воевали в Донбассе. После визита в Михайловский собор Помпео отправился в офис главы государства на улицу Банковую, где провел совместный брифинг с президентом Владимиром Зеленским.

На нем много говорили об американской военной помощи Украине, о привлечении американских инвестиций и отмене пошлин на украинскую сталь, об участии американских компаний в конкурсах на разработку нефтегазоносных участков Черноморского шельфа. Также Помпео подтвердил, что США будут поддерживать Украину в конфликте с РФ и отстаивать ее территориальную целостность. «США никогда не признает попытки России аннексировать Крым», — сказал Помпео.

«Визит Помпео в Киев имел три составляющие. Первое — подтвердить ровные двусторонние отношения между Киевом и Вашингтоном. Второе — зафиксировать неизменность американской политики в регионе Восточной Европы. Третья составляющая связана с приближающимися выборами президента США, — сказал NT украинский политический обозреватель Алексей Кафтан. — Дональда Трампа обвиняли в том, что он вмешивается во внутренние дела Украины, в частности, тормозя военную помощь. Американцам теперь важно показать, что военная помощь идет, что Белый дом помогает своему союзнику (Украине) и в борьбе с коррупцией, и поставками вооружений, включая катера типа «Айленд». Американскому избирателю показывают: вам врали, когда говорили, что Трамп пытается шантажировать Зеленского заморозкой военной помощи».

Гораздо более насыщенным и необычным по содержанию оказался визит госскретаря США в Минск. Еще пару лет назад Александр Лукашенко рассказывал публике про «страшного монстра НАТО, подползающего к границам синеокой Беларуси». А теперь Лукашенко лично встречал Помпео в аэропорту (как полгода назад — Джо Байдена), что для иностранного гостя крайне высокая честь. (Раньше Лукашенко в аэропорту встречал только Путина и Уго Чавеса.)

Кроме встречи с президентом Белоруссии Майк Помпео провел основательные переговоры с главой МИД Владимиром Макеем и короткую встречу с «представителями гражданского общества» (оппозицией). Также американского гостя свозили в Парк высоких технологий (ПВТ) — своего рода белорусский государственный заповедник IT-компаний. Логика в этом была, большинство белорусских программистов пишут код для американских компаний либо создают программные продукты для американцев. Соответственно, ПВТ львиную долю выручки получает от сотрудничества с США.

Обе стороны всячески демонстрировали, что нацелены на быстрое налаживание двусторонних отношений и не скрывали, что это происходит на фоне резкого охлаждения между Минском и Москвой.

«Мы понимаем, что у вас длительная история отношений с вашими соседями, с Россией. Мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях», — сказал Помпео во время встречи с Александром Лукашенко. Он выразил надежду на развитие отношений с Белоруссией, в том числе в сфере инвестиций, чтобы помочь суверенитету и независимости страны. «Я понимаю, это то, что вы хотите. Я видел несколько отчетов по этой теме», — сказал госсекретарь США.

Помпео хотел получить гарантии Минска о неиспользовании российскими военными территории Белоруссии в том случае, если Украина прибегнет к силовому решению конфликта в Донбассе

После встречи Помпео продолжал педалировать темы: он заявил, что Лукашенко заверил его в незыблемости независимости и суверенитета Белоруссии. И хотя США пока не готовы окончательно снять с Беларуси все санкции, Вашингтон рассчитывает на более глубокие отношения с ней. При этом белорусские власти должны «самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе». Намек на так и не состоявшуюся интеграцию с РФ — очевиден.

В свою очередь, белорусским властям хотелось бы более активной роли США в Белоруссии, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на совместной с госсекретарем США пресс-конференции.

Помпео заявил, что обсудил с Лукашенко и тему участия США в урегулировании на востоке Украины. Макей подчеркнул, что Беларусь поддерживает любые форматы, в том числе с участием с США, для того чтобы поспособствовать разрешению украинского кризиса.

«Вероятнее всего, что Помпео хотел получить гарантии Минска о неиспользовании российскими военными территории Белоруссии в том случае, если Украина прибегнет к силовому решению конфликта в Донбассе, — сказал в комментарии для NT белорусский политолог Антон Платов. — А что касается действующих в отношении Минска американских санкций, то они либо заморожены, либо смехотворны и ни на что не влияют».

Также был решен вопрос о возвращении в Минск американского посла — он был отозван после крупного дипломатического конфликта 2008 года — и о резком увеличении штата американского посольства.

Главный вопрос: нефть

Сегодня самый важный вопрос для официального Минска — чем заместить «выпавшие» российские поставки нефти. Напомним, Лукашенко принципиально отказывается покупать российскую нефть, дорожающую на фоне налогового маневра в российской нефтяной отрасли. И хотя российская нефть для белорусских НПЗ пока остается на 17% дешевле мировых цен, Александр Григорьевич пошел на принцип: демонстративно приказал искать альтернативных поставщиков.

Американцы тут оказались очень кстати. Майк Помпео по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

Если американцы будут поставлять нефть в Белоруссию вместо РФ, под это будут задействованы участки трубопровода «Дружба», по которому в Европу до начала этого года поставлялась российская нефть

«Также американцы воспользовались тем, что Беларусь активно ищет на мировом рынке дешевую нефть, и предложили свою, — отмечает Платов. — Насколько мне известно — не то чтобы с большой скидкой, но с американским дешевым кредитом на ее покупку».

Что от официального Минска потребуется взамен, госсекретарь США не уточнил. Однако эксперты сходятся во мнении, что Вашингтону будет вполне достаточно своего «энергетического» присутствия в Белоруссии плюс дальнейшей консолидации в треугольнике «Варшава — Киев — Минск». Начало чему положил в августе прошлого года Джон Болтон.

Если американцы будут поставлять нефть в Белоруссию вместо РФ, под это будут задействованы участки трубопровода «Дружба», по которому в Европу до начала этого года поставлялась российская нефть. Поставлялась — потому что после начала углеводородного конфликта и отказа «Транснефти» повысить плату за транзит нефти, распоряжением Лукашенко «Дружба» остановлена «для внепланового ремонта».

Перекрытие транзита российской нефти через Белоруссию расчищает европейский рынок для американской нефти. Если вспомнить, что американский СПГ за последние пару лет прочно обосновался на европейском рынке, то для США вполне логично проделать то же самое и со своей нефтью.

Конечно, тут еще встает вопрос логистики. Американскую нефть в Белоруссию можно доставлять только танкерами через литовские, латвийские и украинские порты, однако пропускная способность железной дороги не позволяет закрыть всю потребность белорусских НПЗ в нефти. Тут на помощь готова прийти Украина: ее посол в Минске Игорь Кизим на днях сообщил, что нефтепровод «Одесса–Броды» готов к прокачке нефти в Белоруссию. Он напомнил, что ранее этот вариант уже использовался, когда покупалась венесуэльская нефть.

Тут надо заметить, что с осени прошлого года украинский олигарх Игорь Коломойский покупает американскую нефть (сорт Bakken) для своего Кременчугского НПЗ. И гнать ее танкерами из США ему оказалось выгоднее, чем покупать аналог (сорт Azer Light) поблизости, в Азербайджане. Вполне вероятно, что выгодно будет и белорусским НПЗ — при политической поддержке Белого дома.

Новые союзники

Примечательно, что на фоне визита Майка Помпео в Минск оживилась Польша, главный партнер США в Восточной Европе. Еще 7 января замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил: «Белоруссия является одним из наших абсолютных приоритетов на ближайшие годы — если мы не сделаем ей реального предложения о партнерских отношениях, у нас не будет возможности привязать ее к ядру Центральной Европы».

Еще недавно предполагалось, что Лукашенко отправится в Сочи к Путину. Но сейчас про этот визит в администрации белорусского президента молчат. Судя по всему, ждут реакции Кремля на приезд Помпео

Развивая отношения с США и дружбу с Киевом, Лукашенко перестает быть для польских властей «нерукопожатным» лидером, с которым не стоит появляться на публике.

А вот что сейчас будет в отношениях между Минском и Москвой — непонятно. Еще недавно предполагалось, что сразу после встречи с Помпео Александр Лукашенко отправится в Сочи — опять торговаться с Путиным за углеводороды. Но сейчас про этот визит в администрации белорусского президента молчат. Судя по всему, ждут реакции Кремля на приезд Помпео.

Фото: images.unian.net