Трампа оправдают, но суд продолжится

На политическом суде над Дональдом Трампом в американском Сенате в минувшую пятницу произошла вполне предвиденная развязка. Подавляющее большинство сенаторов — 51 против 49 — проголосовало за то, чтобы не вызывать на слушания ключевых свидетелей, бывших и действующих сотрудников администрации Трампа. После этого решения путь к полному оправданию президента был расчищен, и оно, сообщает The Washington Post, стопроцентно состоится в ближайшую среду.

Закрытая комната

Изменения в позиции сенаторов — чисто теоретически — могли произойти лишь в одном случае: если бы на ковер был вызван бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Журналистам The New York Times несколько дней назад удалось получить выдержки из черновика книги Болтона с интригующим названием «Комната, в которой это происходило». В ней он подробно рассказывает, как президент еще в мае прошлого года просил его помочь получить из рук руководства Украины компромат на своего ведущего соперника на выборах Джо Байдена.

По словам Болтона, это была классическая сделка «услуга за услугу»: Киев предоставляет Трампу улики против самого Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Burisma, а в ответ Белый дом выделяет Украине уже одобренную Конгрессом военную помощь на 400 миллионов долларов. А если не будет компромата, то не будет и помощи.

Белый дом не представил ни одного документа, который потребовал конгресс. В отличие от двух предыдущих процессов импичмента — Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1998 году — администрация президента вообще отказалась сотрудничать с Конгрессом

Именно попытки шантажа Украины и инкриминировали Трампу члены палаты представителей Конгресса, которые в декабре объявили президенту импичмент. Это была первая статья обвинения. Вторая — препятствование деятельности Конгресса: Белый дом не представил ни одного документа, который потребовал Конгресс. В отличие от двух предыдущих процессов импичмента — Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1998 году — администрация президента вообще отказалась сотрудничать с Конгрессом. Трамп всем своим видом выражал полное презрение ко второй ветви власти.

Предвидя полное оправдание президента на следующей неделе (для этого у сенаторов-республиканцев есть необходимое большинство), демократы говорят, что это будет сплошным фарисейством. «Американцы знают, что это не будет честным судом, — говорит лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер. — Ни свидетелей, ни документов… Мы переживаем самую большую трагедию в истории Сената».

Но это трагедия с элементами шоу в духе самого Трампа. Одним из ведущих шоуменов стал защитник президента из числа юристов Белого дома, профессор права из Гарварда Алан Дершовиц. Он привел оригинальный аргумент: «Если президент делает что-то, что должно помочь ему добиться переизбрания в интересах общества, это не может рассматриваться как деяние, которое привело бы к импичменту».

Не менее удивительным с точки зрения сторонников формальной логики было и заявление сенатора Ламара Александера. Предполагалось, что он мог бы стать одним их тех, кто поддержит демократов, добивавшихся вызова свидетелей. Сенатор признал, что в случае с Украиной Трамп вел себя «неподобающим образом», но тем не менее это не стоит импичмента. И вообще, сказал Ламар, если мы лишим Трампа должности, то таким образом лишь подложим поленьев в костер гражданского противостояния в Америке.

Разумеется, демократы намерены продолжать борьбу, итогом которой, как они считают, станет сокрушительный проигрыш Трампа на ноябрьских выборах. У них в запасе две козырные карты: судебные обвинения могут быть выдвинуты против юриста Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, которые по указке своего босса руководил всей «украинской операцией», а также книга Болтона со всеми интересующими противников Трампа деталями, издание которой ожидается в марте.

Зачем республиканцам так рьяно защищать президента, ведущего себя неподобающим образом? Что они потеряют — свою палату в конгрессе, Белый дом, Верховный суд? Ни то, ни другое, ни третье

Кроме того, конгрессмены-демократы будут продолжать расследовать бесчисленные нарушения Трампа в налоговой сфере, которые уже давно находятся в поле зрения Фемиды. «Импичмент навсегда останется с Трампом», — уверяет спикер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

У многих наблюдателей возникает вопрос: зачем республиканцам так рьяно защищать президента, ведущего себя неподобающим образом? Что они потеряют — свою палату в Конгрессе, Белый дом, Верховный суд? Ни то, ни другое, ни третье. Они в случае отстранения Трампа поставили бы во главе нации вице-президента Майка Пенса, консерватора с хорошим послужным списком, всем удобного политика.

«Они потеряют Трампа, — говорит независимый американский блогер Джим Райт. — Они потеряют самовлюбленного фанфарона и безответственного дурачка, которым можно легко манипулировать в интересах проталкивания своей повестки, так чтобы их собственные руки не оставались грязными. Они потеряют оправдание своей ненависти, своего женоненавистничества, своей гомофобии, своих войн, своего страха. И наконец, Трамп им нужен для того, чтобы в момент, когда придет расплата, они могли бы обвинить его во всех грехах.

Ярмарка лицемерия

Агентство Bloomberg назвало политический суд в Сенате «ярмаркой лицемерия». Сенаторы-республиканцы руководствовались не идеями защиты конституции, а собственными конъюнктурными интересами, ведь значительную часть из них также ждут выборы в ноябре. И кто знает, не предъявят ли им счет избиратели в преимущественно республиканских штатах.

То же относится к сенаторше-диссидентке Сюзан Коллинз из штата Мэн, которая выступила против линии партии и проголосовала за вызов свидетелей. Ей нужно сейчас получить голоса левых либералов в ее «демократическом» штате.

Возможно, и самих демократов, как бы они ни ненавидели Трампа, устраивает, по крайней мере до ноября, такой президент, которого можно было бы обвинить во всех смертных грехах.

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