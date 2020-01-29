По делу Ивана Голунова задержали бывших полицейских

UPD: Полицейских подозревают сразу по трем статьям УК РФ – «Хранение наркотиков», «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств», сообщает Baza.

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Задержанные доставлены для допроса в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает telegram-канал Baza. По данным ТАСС, это пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве: экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов.

Долгое время следственные действия о фальсификации дела о хранении наркотиков не велись. Адвокат журналиста Ивана Голунова жаловался в суд на бездействие СК. В рамках процесса выяснилось, что материалы следствия засекречены. О том, что уголовные дела в отношении полицейских возбуждены, говорил на своей большой пресс-конференции Владимир Путин.

Напомним, что после попытки фальсификации дела в отношении Голунова были уволены несколько оперативников из УВД по ЗАО Москвы, в частности: Андрей Щиров, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. После общественного резонанса обвинения с Голунова сняли, несколько сотрудников МВД уволили.