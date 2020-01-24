Создатель Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию

Учредительный съезд партии основателя и владельца компании Faberlic Алексея Нечаева состоится 1 марта. По данным «Коммерсанта», это будет партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь.

После регистрации она планирует участвовать в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем и в выборах Госдумы. В администрации президента о партии знают. Она должна частично перехватить аудиторию «у протестной улицы», говорит источник «Ъ».

«У меня все это вызывает ассоциации с усилиями средневековых алхимиков по выращиванию в реторте гомункула. Еще одна попытка вырастить околовластную псевдолиберальную партию заслуживает внимания лишь потому, что кто-то искренне считает возможным оттянуть так часть «протестных» голосов», — пишет в Facebook политолог Константин Калачев.

Ранее о создании новых партий объявили писатель Захар Прилепин (движение «За правду!»), экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров («Партия прямой демократии»), а также политики и активисты из ряда регионов («Федеративная партия»).

В конце прошлого года «Ведомости» писали, что администрация президента намерена допустить на выборы в Госдуму в 2021 году большое количество новых малых партий. Это поможет «Единой России» получить большее количество мест в Госдуме, так как партии привлекут избирателей, но вряд ли пройдут 5% барьер, а значит их голоса перераспределятся.