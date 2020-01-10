Директор World of Tanks намерен создать «Партию прямой демократии»

Вячеслав Макаров, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming, намерен создать «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Как пишет «КоммерсантЪ», учредительный съезд запланирован на 5 марта.

В оргкомитет помимо Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков.

По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн. По его словам, в партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний.