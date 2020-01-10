Директор World of Tanks намерен создать «Партию прямой демократии»

Вячеслав Макаров, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming, намерен создать «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Как пишет «КоммерсантЪ», учредительный съезд запланирован на 5 марта.
В оргкомитет помимо Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков.
По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн. По его словам, в партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний.
Политолог Александр Пожалов отмечает, что для самостоятельного участия в выборах 2020 года у проекта почти не остается времени. «Сначала партия получает федеральную регистрацию, а потом в течение полугода должна зарегистрировать отделения хотя бы в 43 регионах. Получается, что эти два этапа, на которых неоднократно обжигалась партия Алексея Навального, новому проекту предстоит пройти всего за три месяца, — говорит он. — Возможно, новая партия должна будет заняться продвижением позитивного образа электронного голосования, которое по итогам 2019 года властям не удалось. У IT-бизнеса, согласившегося финансировать этот проект, может иметь место расчет на некие преференции от власти по будущим онлайн-проектам».
По данным источника «Ъ», компания Wargaming «давно перестала быть просто разработчиком игр, и реклама ей точно не нужна». По его словам, компания активно участвует в качестве спонсора во множестве мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии и «обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT».
Разработчик и владелец игры World of Tanks белорусская IT-компания Wargaming.Net зарегистрирована на Кипре. Владельцем компании является гражданин Белоруссии Виктор Кислый. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $1,5 млрд. Компания известна поддержкой военно-исторических музеев в разных странах. В России сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе «Помним все». По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.