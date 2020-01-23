Болгария обвинила троих россиян в попытке убийства Емельяна Гебрева

Генпрокуратура Болгарии объявила, что три россиянина пытались отравить владельца оружейного завода Емельяна Гебрева и еще двух человек. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Обвиняемые с 28 апреля по 4 мая 2015 года пытались убить жертв «способом и средствами, опасными для жизни многих людей», используя неопознанное вещество. Прокуратура Софии выдала европейские ордера на арест каждого из трех обвиняемых, а также направила запросы на международный розыск для ареста и последующей экстрадиции этих людей.

Расследование покушения на Гебрева, его сына и делового партнера было возобновлено в конце 2018 года из-за подозрений в использовании вещества, родственного «Новичку» из дела Скрипаля. СМИ сообщали, что за операциями стоит одна группа офицеров ГРУ.