Наравне с Конго

Первые места в рейтинге заняли Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Самыми недемократичными названы Северная Корея, Демократическая республика Конго (не путать с Республикой Конго, которая делит с Россией 134 место), Центральная Африканская республика, Сирия и Чад.

Авторы индекса отмечают, что в среднем в мире показатель демократии снизился с 5,48 в 2018 году до 5,44 (по шкале от 0 до 10). Это худший показатель с 2006 года, когда индекс был впервые опубликован. Снижение уровня демократии вызвало протесты по всему миру (как в развитых, так и в развивающихся странах), отмечает The Economist.

Авторы рейтинга пишут, что почти половина населения мира (48,4%) живет в «какой-то демократии» и лишь только 5,7% — в «полной демократии». В 2015 году последних было 8,9%.

Что касается перспектив России, The Economist Intelligence Unit прогнозирует, что президент Владимир Путин останется у власти до 2024 года, напряженность в отношениях с Западом будет оставаться высокой, а экономическая политика останется государственной, националистической и протекционистской, фискальная политика будет жесткой.