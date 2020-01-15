Human Rights Watch: в России ситуация с правами человека ухудшилась

В докладе отмечается, что китайские власти развернули массированное наступление на глобальную систему защиты прав человека. Правительство Китая создало систему тотальной слежки в своей стране, лагеря «политического перевоспитания», оно ликвидирует неправительственные организации, принуждает к молчанию независимых журналистов и жестко ограничивает свободу слова в интернете, а сейчас использует экономические и дипломатические рычаги за рубежом, чтобы блокировать попытки международного сообщества призвать Пекин к ответу за репрессии. В Human Rights Watch отмечают, что другие государства должны сплотиться и дать отпор китайским властям.

«Руководство Китая уже много лет занимается подавлением критики внутри страны, — говорит исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот. — Теперь Пекин пытается распространить свою цензуру на весь мир. Ради будущего человечества государствам нужно выступить единым фронтом против подрыва международной системы прав человека».

Китайские власти создают «группы поддержки» среди правительств, корпораций и даже академических институтов, который ставят в приоритет доступ к китайским ресурсам и не хотят терять доступ к рынку, составляющему 16% мировой экономики. Евросоюзу мешают выработать единую сильную позицию такие факторы, как Brexit, националистическая повестка некоторых государств-членов и разногласия по миграционным вопросам. А президент США Дональд Трамп называет главу Китая «замечательным пожизненным президентом».

Напомним, что Кеннета Рота не пустили в Китай для представления доклада.

Рот также отмечает ситуациию в Сирии, где правительственные силы, Россия и аравийская коалиция нарушают международные нормы, призванные обеспечить защиту гражданского населения.

Права человека в России

По данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека в России в 2019 году продолжала ухудшаться. Власти отвечали на рост гражданской активности запретами, репрессивными законами и судебным преследованием. Выделяются летние протесты в Москве и «московское дело», которое стимулировало усиление движения за свободу для политзаключенных, благодаря которому несколько человек избежали тюрьмы.

Правозащитники отметили, что российские чиновники пренебрегают обеспокоенностью общественности по поводу проектов по обращению с отходами, а активисты-экологи преследуются.

В России принят закон об изоляции интернета. Власти ограничивают свободу творчества, отменяя многочисленные выступления в стиле рэп и поп-музыки под предлогом защиты детей от пропаганды наркотиков, самоубийств и гомосексуализма. Независимые СМИ получают штрафы, а обычные интернет-пользователи — страдают из-за критики власти в соцсетях. Закон об «иностранных агентах» уничтожает НКО (упоминаются Движение «За права человека», «Открытая Россия», дело ФБК, «Люди в беде» и т.д.). Правозащитники подвергаются прессингу со стороны силовиков и нападениям.

В полиции, СИЗО и тюрьмах широко распространены пытки. И хотя в сентябре 2019 года суд вынес первый в истории приговор бывшему сотруднику ФСБ за пытки подозреваемого, власти в большинстве случаев отрицают жестокое обращение и отказываются преследовать виновных лиц.

Отмечается негативное отношение со стороны силовиков к людям неславянской внешности, а также дискриминация в стране представителей малых народов. В Крыму продолжается преследование крымских татар.

Россия продолжает оказывать помощь вооруженным формированиям непризнанных республик ДНР И ЛНР, но не принимает никаких мер, чтобы обуздать их злоупотребления, включая беспричинное задержание людей и жестокое обращение с задержанными. В Сирии Россия принимает участие в нападениях на школы, больницы и гражданскую инфраструктуру, а также использует запрещенное оружие, пишут правозащитники. Используя свою дипломатическую силу в Совете Безопасности ООН, Россия уходит от ответственности за сирийские преступления.