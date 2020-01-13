Главе Human Rights Watch запретили въезд в Китай

Правозащитная группа Human Rights Watch заявила, что их исполнительному директору Кеннету Роту запретили въезд на территорию Китая. Рот планировал представить на этой неделе в Гонконге ежегодный всемирный отчет организации, в центре которого усилия Китая по «преднамеренному подрыву международной системы прав человека», сообщает Associated Press.

Ранее Кеннет Рот неоднократно бывал в Гонконге, и ему впервые было отказано. В последний раз он посещал город в апреле 2018 года, чтобы провести пресс-конференцию, посвященную докладу Human Rights Watch о гендерной дискриминации на китайском рынке труда.

В прошлом месяце Китай обещал наложить санкции на организации, которые поддерживали антиправительственные протесты в Гонконге. Среди них назывались Human Rights Watch, Национальный фонд за демократию и Freedom House.