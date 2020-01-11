Close

#трагедия

Иран признал вину в крушении украинского лайнера

11.01.2020

Власти Ирана признали, что их силы непреднамеренно сбили украинский пассажирский самолет, убив 176 человек

Министр иностранных дел Ирана сообщил, что расследование вооруженных сил показало, что падение Boeing украинских авиалиний стало результатом «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США, который привел к катастрофе», передает Reuters.

В официальном заявлении Ирана признается, что ракета попала в самолет. Власти страны выражают соболезнования, но отмечают, что самолет летел вблизи важного военного объекта. В тот момент боевая готовность военных была повышена на фоне напряженности в отношениях с США. Виновные будут привлечены к ответственности, заверяют в Тегеране. Также военные обещают обновить системы, чтобы избежать подобного в будущем.

Самолет «Международных авиалиний Украины», вылетевший в Киев, потерпел крушение в Тегеране 8 января. В катастрофе погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. Иран изначально заявлял о технической проблеме в двигателе. Но позже власти США, Канады и Великобритании сообщили, что по данным их разведки, лайнер был сбит ракетой ПВО. Эту же версию подтверждала видеозапись, сделанная очевидцем.

Признание ответственности Ирана, вероятно, возобновит вопрос о том, почему власти страны не закрыли главный международный аэропорт и его воздушное пространство после того как нанесли ракетный удар по американским объектам и ожидали ответных действий со стороны США, отмечает AP.

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на операцию американских военных, в результате которой был убит командующий силами «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.