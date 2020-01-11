Иран признал вину в крушении украинского лайнера

Министр иностранных дел Ирана сообщил, что расследование вооруженных сил показало, что падение Boeing украинских авиалиний стало результатом «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США, который привел к катастрофе», передает Reuters.

В официальном заявлении Ирана признается, что ракета попала в самолет. Власти страны выражают соболезнования, но отмечают, что самолет летел вблизи важного военного объекта. В тот момент боевая готовность военных была повышена на фоне напряженности в отношениях с США. Виновные будут привлечены к ответственности, заверяют в Тегеране. Также военные обещают обновить системы, чтобы избежать подобного в будущем.

Самолет «Международных авиалиний Украины», вылетевший в Киев, потерпел крушение в Тегеране 8 января. В катастрофе погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. Иран изначально заявлял о технической проблеме в двигателе. Но позже власти США, Канады и Великобритании сообщили, что по данным их разведки, лайнер был сбит ракетой ПВО. Эту же версию подтверждала видеозапись, сделанная очевидцем.

Признание ответственности Ирана, вероятно, возобновит вопрос о том, почему власти страны не закрыли главный международный аэропорт и его воздушное пространство после того как нанесли ракетный удар по американским объектам и ожидали ответных действий со стороны США, отмечает AP.

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на операцию американских военных, в результате которой был убит командующий силами «Кудс» генерал Касем Сулеймани.