Зарубежная пресса о донбасском обмене

Associated Press цитирует лидера Луганской народной республики Леонида Пасечника, который оценил этот обмен как «последнюю победу повстанцев». А также напоминает, что среди пленных были те, кто стал случайной жертвой конфликта: «Среди других гражданских лиц, освобожденных сепаратистами, были владелец зоомагазина, который был задержан в прошлом году по неизвестным обвинениям, и женщина с контролируемой правительством территории, захваченная во время поездки к своей матери».

Издание Independent приводит фразу главы Московского центра Карнеги и бывшего полковника российской армии Дмитрия Тренина: «Сегодняшний обмен пленными в Донбассе принесет облегчение вовлеченным лицам и их семьям, но это не приблизит мирное урегулирование». Также сообщается, что с 2014 года в ходе конфликта погибло более 13 тыс. человек, и бои не прекращаются, «несмотря на соглашение о прекращении огня».

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленников с контролируемого Россией Донбасса, как было согласовано на «нормандском» саммите 9 декабря. Признавая, что продолжающаяся агрессия России ставит украинское руководство перед трудным выбором, мы солидарны с нашими украинскими партнерами и многими украинцами, которые остаются в плену в России и Крыму», — цитирует заявление посольства США в Киеве The Hill.

Издание Daily Beast в день обмена пленными выпустило материал о коррупции на границе Украины и непризнанных республик, из-за которой на территорию страны просачиваются преступники и террористы. Там же говорится, что многие пенсионеры регулярно пересекают «линию фронта», чтобы получать сразу две пенсии от поддерживаемых Россией ЛНР и ДНР и от Украины. Но если к ним приезжает в гости родня — назад этих людей часто не выпускают. А из-за того, что «бизнес» вырос за счет «туманности» на границе — война может никогда не закончиться. В материале приводится речь местной пенсионерки. «Мы всегда будем оставаться серой зоной, как еще одна Абхазия», — сказала она.

«Эта сделка была расценена как успешная для президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал освободить всех задержанных и договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины, — пишет The New York Times. — Но это было связано с высокой ценой: чтобы обезопасить своих заключенных, Украина освободила сотрудников ОМОНа, которые были обвинены в расстреле демонстрантов во время революции в 2014 году, что подвергается широкой критике. Поскольку Соединенные Штаты — главный союзник Украины — отвлечены процедурами импичмента, г-н Зеленский с ослабленной рукой вступил в переговоры по урегулированию с Россией».

Также NYT отмечает, что «некоторые заключенные, удерживаемые Украиной, отказались участвовать в торговле, которая заставила бы их жить в изолированных репрессивных сепаратистских анклавах на востоке, известных как народные республики, предпочитая вместо этого отбывать наказание в Украине <…> В ответ пророссийская сторона удержала пленных <…> В результате этого обмена, как и в ходе предыдущих, заключенные стали разменной монетой не только для освобождения пленных, но и для достижения стратегических целей в более широком конфликте».

«Для Киева этот обмен должен быть только началом дальнейших передач. По данным Украины, десятки политзаключенных по-прежнему находятся в тюрьмах на Крымском полуострове, аннексированном Россией, а также десятки солдат и мирных жителей в Донецкой и Луганской областях, оккупированных пророссийскими боевиками. Украинская спецслужба СБУ говорит о более чем 150 людях», — пишет Spiegel.

Издание также отмечает: «Когда в субботу стало известно, что пятеро «беркутовцев» будут освобождены без суда, родственники жертв Майдана безуспешно пытались заблокировать доступ в тюрьму в Киеве, где сидели офицеры из «Беркута». Это еще раз показывает, насколько неравномерно ведется война на востоке Украины. Без уступок со стороны Кремля, который поддерживает сепаратистов в финансовом и военном отношении миллиардами рублей и идеологически, конфликт вряд ли будет развиваться».

«Арифметика мало что значит по сравнению с символом, — пишет Le Figaro. — Благодаря этому гуманитарному обмену Владимир Путин успешно осуществил стратегически сложную операцию: речь идет о возвращении российско-украинского конфликта с военного поля в Донбассе к политическому контролю над Киевом, и это единственное, что имеет значение для Кремля в долгосрочной перспективе».