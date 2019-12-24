Спецдокладчик ООН: вердикт по делу Джамаля Хашогги — «издевательство над правосудием»

За убийство в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогги, суд приговорил 5 из 11 неназванных обвиняемых к смертной казни, еще троих — к 24 годам лишения свободы. При этом заместитель государственного обвинителя Шалаан бин Раджи Шалаан отметил, что королевский советник Сауд аль-Кахтани (один из самых приближенных к наследному принцу чиновников) — не причастен к смерти Хашогги, а само убийство — не было запланированным.

Эти выводы противоречат заключению ЦРУ и других западных спецслужб и многочисленных свидетельств о том, что принц Мухаммед мог быть непосредственным заказчиком убийства, а отряд из 15 человек прилетел в Стамбул с четкой задачей убить журналиста.

Спецдокладчик ООН Аньес Каламар, которая проводила расследование смерти Хашогги, но не получила доступ к секретному судебному разбирательству в Саудовской Аравии, заявила, что «согласно международному праву, убийство Хашогги было внесудебной казнью, за которую несет ответственность государство Саудовская Аравия». Также она отметила, что заказчики преступления не просто гуляют на свободе, но и были едва затронуты следствием и судом. «Это антитеза справедливости, это издевательство», — сказала Каламар.

Международная организация Amnesty International назвала итоги суда «побелкой, которая не приносит ни справедливости, ни правды». А в МИД Турции посчитали решение «далеко не соответствующим ожиданиям». При этом главный помощник президента Турции Фахреттин Алтын заявил: «Утверждать, что горстка разведчиков совершила это убийство, значит издеваться над мировой разведкой».

Салах, один из сыновей убитого Джамаля Хашогги, сказал, что благодаря приговору государственного обвинителя Саудовской Аравии была достигнута справедливость. Ранее СМИ сообщали, что четверо взрослых детей журналиста, проживающих в Саудовской Аравии, получили деньги и имущество от королевской семьи в качестве компенсации за убийство вместо публичных извинений.