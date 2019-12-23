Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии к смертной казни приговорили пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Еще троих причастных к преступлению осудили на тюремное заключение. В общей сложности они проведут за решеткой 24 года, передает Reuters.

Обозреватель The Washington Post Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября власти Саудовской Аравии признали убийство Хашогги в результате конфликта и драки в консульстве. Были задержаны 18 человек. Также уволен советник наследного принца генерал Ахмед Ассири и королевский советник Сауд аль-Кахтани.

Хашогги жил в США и был колумнистом The Washington Post. В своей последней статье он писал об отсутствии свободы слова в арабском мире и обвинял в давлении на СМИ правительства этих стран.

