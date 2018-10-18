Последняя статья Хашогги

The Washington Post опубликовала последнюю статью саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который исчез в Турции после посещения посольства родной страны.

Статья называется «То, что арабскому миру нужно больше всего — это свобода выражения». Хашогги в ней ссылается на доклад «Свобода в мире», который сделала организация Freedom House. В нем указано, что из всех арабских стран к категории «свободные» относится только Тунис, а Иордания, Марокко и Кувейт — к «частично свободным». Остальные страны арабского мира — «несвободные». Жители этих государств не могут получить доступ к достоверной информации, а правительства руководят общественным мнением, пишет Хашогги. Власти арабских стран продолжают год за годом глушить СМИ. Причем они контролируют не только печатные издания, но и информацию в интернете, пишет Хашогги.

Журналист также критикует арабских коллег, которые предпочитают молчать о давлении со стороны властей. В качестве примера он привел случай, когда правительство Египта в 2014 году захватило весь тираж газеты «Аль-Масри Аль-Юм», а другие журналисты никак на это не отреагировали.

Джамаль Хашогги жил в США и был колумнистом The Washington Post. 2 октября он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого пропал. Турецкая полиция считает, что его там убили. Сообщалось, что для этого из Саудовской Аравии приезжала специальная команда, которая расчленила тело журналиста, чтобы его было проще спрятать.