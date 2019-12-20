Парламент поддержал Brexit 31 января

20 декабря Палата общин одобрила законопроект, позволяющий выйти Великобритании из ЕС 31 января на условиях ранее достигнутого между Евросоюзом и премьер-министром Борисом Джонсоном соглашения, сообщает BBC.

Перед вторым чтением в закон был внесен ряд изменений. В частности, парламент не сможет продлить переходный период, рассчитанный до конца 2020 года. Это значит, что торговую сделку с Евросоюзом придется согласовывать и принимать в крайне сжатые сроки.

Лейборист Аннелиз Доддс отметила и еще ряд положений, измененных Джонсоном, среди которых отмена конкретного положения о правах трудящихся и разрешение британским судам пересмотреть те решения Европейского Суда, которые планировалось сохранить в законодательстве Великобритании после Brexit.

Несмотря на то, что лейбористы голосовали против законопроекта, а их лидер Джереми Корбин назвал его «безрассудным», консерваторы имеют по итогам состоявшихся 12 декабря парламентских выборов значительное преимущество, которое помогает им отстоять решения Бориса Джонсона.

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Стивен Барклай еще до начала парламентских дебатов назвал этот день «историческим» и добавил, что это возможность после трех лет затишья, проволочек и разногласий наконец поставить точку с Brexit.

Премьер-министр Борис Джонсон в своей речи в парламенте сравнил предыдущие попытки решить в парламенте вопрос о Brexit с карикатурой Чарли Брауна, на которой девочка Люси предлагает мальчику Чарли пнуть по мячу, но поднимает его прежде, чем тот успевает это сделать. Он пояснил, что «усваивает урок прошлого парламента... и отвергает любые дальнейшие задержки».

«Печальная история последних трех лет будет закончена, и мы можем двигаться вперед», — говорит Джонсон, обещая «амбициозное соглашение о свободной торговле» с ЕС.