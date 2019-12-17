Джонсон намерен завершить переходный период по Brexit к концу 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет воспользоваться перспективой завершения переходного периода по выходу из Евросоюза до конца 2020 года, чтобы добиться заключения с ЕС всеобъемлющей торговой сделки за 11 месяцев. Об этом сообщает Reuters.

После завершения выборов Джонсон получил контроль над парламентом и решил его использовать, чтобы предотвратить любое продление переходного периода Brexit после 2020 года. Для этого он внес изменения в законопроект, который Палата общин рассмотрит в пятницу. Документ позволит закончить переходный период, даже если торговое соглашение Британии с ЕС не будет достигнуто.

Великобритания планирует покинуть ЕС 31 января. После этого начнется переходная стадия, во время которой будут действовать прежние режимы взаимодействия между странами и будет возможность договориться о новых. Всеобъемлющая сделка о свободной торговле должна охватывать все: от финансовых услуг и правил прохождения границ до тарифов, правил государственной помощи и рыболовства.

Ранее представители Евросоюза предупреждали Бориса Джонсона, что на заключение такой сделки потребуется больше, чем 10-11 месяцев.

Если Великобритании и ЕС не удастся договориться о будущих отношениях, а переходный период не будет продлен, то торговля между ними будет осуществляться на условиях Всемирной торговой организации, а они более обременительны для бизнеса, чем существующие.

ЕС настаивает на том, что он не будет заключать торговую сделку с крупным экономически сильным соседом без твердых положений, гарантирующих честную конкуренцию. Требования Союза будут сосредоточены на экологических и трудовых стандартах, а также на правилах государственной помощи, чтобы гарантировать, что Великобритания не сможет предлагать товары на едином рынке блока по несправедливо низким ценам.

Также Джонсон намерен заключить соглашение о свободной торговле с США. Проблема Британии в том, что им нужно ослабить правила в отношении сельскохозяйственных и продовольственных стандартов, чтобы заключить сделку с США. Но это не позволит работать по стандартам ЕС.