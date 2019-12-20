Стрелок из Подольска

Вечером 19 декабря на Большой Лубянке у здания ФСБ мужчина устроил стрельбу. В результате один сотрудник спецслужбы погиб, еще пять человек, включая одного гражданского — были ранены. Нападавший был убит.

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Позже по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на высокопоставленный источник написал, что произошедшее может привести к кадровым перестановкам.

Личность стрелка

По данным BAZA, стрелком был 39-летний Евгений Манюров, который последние годы увлекался стрельбой и раньше работал в охранной фирме. Друзей и жены у него не было. Он жил с матерью в Подольске и сказал ей перед уходом, что идет на стрельбище.

«Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял», — цитирует издание мать Евгения Манюрова.

Во время обыска дома у Манюрова следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет. У стрелка были две «Сайги», карабин «Вепрь» и очень много патронов. Все оружие было официально зарегистрировано. При себе, по данным BAZA, в рюкзаке у Манюрова было еще и взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, а также гранаты.

Telegram-канал 112 цитирует отца стрелка Фатиха Манюрова, который с сыном после развода с женой в 1981 году общался редко. Но сын рассказывал ему, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, и отец замечал у Евгения появившийся восточный акцент. Отец не верил, что сын там работает. Фатих в шоке от поступка сына и считает, что тот мог быть кем-то «зомбирован», и говорит, что лучше бы тот себе пулю в лоб пустил.

Также приводится цитата продавца оружия, у которого Манюров покупал патроны к своим карабинам: «Спокойный, как удав, нервная система непробиваемая — напомнил мне снайпера. И акцент какой-то… на украинский похож. Сразу как-то неприятно становится. Оптикой интересовался на «Сайгу», очень дотошный. Говорит — вот, магазин у меня клинит, поменяйте. И мог минут 45 мозг парить одним магазином. Понимаете, есть люди — шизофреники, а есть — шизоиды…»

«Комсомольская правда» цитирует тренера Евгения Манюрова по стрельбе, считает, что у напавшего на здание ФСБ вряд ли были отклонения: «Ну, подождите, как ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе».

Журналистам мешают работать

Журналистку BAZA Анну Никитину задержали ночью 20 декабря в квартире матери напавшего на ФСБ (следователи прибыли туда позже, чем представитель СМИ). Анна, после того как ее освободили, рассказала, что ее задержали прямо во время интервью, а следующие пять часов она провела без связи. Покидать помещение или связаться с редакцией ей также запрещали. В районе 8 утра вся следственная группа выдвинулась из Подольска в Москву — как они выразились, «на Кузнецкий мост». С собой следователи забрали и мать Манюрова. Журналистка убедила следователей отпустить ее, чтобы не бросать машину в Подольске.

Также 20 декабря был задержан корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев. Он, находясь у здания ФСБ на Большой Лубянке, рассказывал, что там происходит на следующий день после стрельбы. К журналисту подошел мужчина в джинсах и черной куртке и сказал: «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел! Или тебе официальные документы нужны, ***? Все, *** отсюда, чтоб я тебя не видел, ***». А через несколько минут Дорофеева задержали «для выяснения обстоятельств», несмотря на то что он предъявил удостоверение. После того как он дал письменные объяснения в ОВД, его отпустили.