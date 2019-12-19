«Убирая одно слово о сроках, можно убрать и все пять»

19 декабря прошла очередная, пятнадцатая по счёту пресс-конференция президента Владимира Путина. Он затронул тему международной политики, спорта, экономики и истории, при этом обошёл все острые политические темы, вроде летних московских протестов.

Впервые президент дал понять, что возможна правка Конституции, причем той части, где говорится о президентской власти. Путин заявил, что можно убрать из Конституции оговорку о том, что гражданин не имеет права занимать высший пост более двух сроков «подряд». Именно эта формулировка позволила ему самому занимать пост президента уже четыре срока. При этом нынешний лидер страны уклонился от вопросов о вариантах транзита и своем возможном преемнике.

Корреспондент NT спросил политологов, почему Путин внезапно заговорил об изменении Конституции и какие ещё важные заявления были им сделаны.

Глеб Павловский: Мне не нравится этот формат, он выглядит очень недостойным, особенно со стороны участников, которых никто не заставляет играть клоунскую роль лоббистов и «нанятых пташек». Это не пресс-конференция, тут не возникает новой информации, за исключением той, которую можно извлечь, наблюдая за этим как за сценическим действием. Предсказуемый набор вопросов, по которому «аппаратные жрецы» ловят свои «знаки», указывающие, куда можно двигаться, а куда нельзя. Но интересно наблюдать за эволюцией самого Путина, который, к сожалению, не молодеет.

О преемнике там, конечно, никакой речи идти не могло. Не хватало ещё, чтобы Путин приемника назначал на такой пресс-конференции. Слава богу, мы до этого пока не дошли, но, может быть, ещё дойдём. Интереснее тема Конституции, про которую он ясно дал понять одно — что принимать новый Основной закон не хочет. А вот в отношении всего остального выразился очень неопределённо.

Заявил, что слово «подряд» надо убрать, а значит его, видимо, уберут. Но убирая одно слово, можно убрать и все пять: «не более двух сроков подряд». Если так сделают, то сразу станет хорошо, заодно решится и проблема с преемником

Пройдясь по известной теме ограничения двух сроков подряд, опять-таки довольно определённо заявил, что слово «подряд» надо убрать, а значит его, видимо, уберут. Но убирая одно слово, можно убрать и все пять: «не более двух сроков подряд». Если так сделают, то сразу станет хорошо, заодно решится и проблема с преемником, и со сроками.

Впрочем, поскольку он уже на четвёртом сроке, это изменение не может касаться его, но такую проблему можно обойти. В общем, он оставил лазейку для простейшей формулы транзита.

Аббас Галлямов: Путин просто показал, что не исключает каких-то изменений в политической системе. Понятно почему: запрос на перемены растёт, и говорить, что ты ничего менять не собираешься, это значит оказаться совсем неадекватным общественной повестке.

Тем не менее очевидно, что Путин настроен консервативно, и если что-то и согласится поменять, то только в результате серьёзного давления.

Константин Калачёв: Обыватель включает пресс-конференцию, чтобы убедиться: Путин по-прежнему в хорошей физической форме, адекватен и не похож на позднего Брежнева. После этого обыватель выключит телевизор и успокоится: со стабильностью всё в порядке. Для самого Путина массовый зритель, безусловно, важен, и это сегодня проявилось. Когда он заговорил о доходах населения, то даже бумажку взял, чтобы процитировать данные Росстата. Но не стал этого делать, бумажку отложил и просто заявил, что «доходы растут». Он рефлексирует и продолжает работать на своего избирателя.

Вторая тема — тема транзита. Она ему не очень нравится, но её продолжают активно муссировать. Тут у него получилось создать на ровном месте новую повестку словами про «два срока подряд». Их теперь каждый как хочет, так и трактует, и все обсуждают, кем будет Путин в новой конструкции власти.

Но в целом он себя чувствовал комфортно. Выборы ближайшие не скоро, нет нужды рассказывать про программу развития, и можно уйти в любимые темы. В результате всё мероприятие напоминало смесь «Международной панорамы» и журнала «Вопросы истории». А всё остальное он сводил к столыпинской формуле «дайте нам 20 лет покоя — и вы не узнаете Россию». Правда, у Столыпина-то имелся в виду покой и внутренний, и внешний, а Путин об этом может только мечтать, его формула половинчатая. Внешний покой ему и не снится, потому что Россия постоянно претендует на роль модератора в многополярном мире. Зато с внутренним покоем всё в порядке.

Электоральный авторитаризм способствует ухудшению журналистики, сейчас это особенно бросалось в глаза. Путин демонстрирует, что сохраняет форму, а вот журналисты форму теряют. Никто, кроме BBC, за пределы зоны комфорта его не вывел

Кроме того, падает качество вопросов. Электоральный авторитаризм способствует ухудшению журналистики, но сейчас это особенно бросалось в глаза. Путин демонстрирует, что сохраняет форму, а вот журналисты форму теряют. Никто, кроме BBC (спросившего президента о его дочерях), за пределы зоны комфорта его не вывел. Так что обыватель, выключив телевизор, скажет, что всё путём, пусть Путин и не сыпал цифрами по сравнению с прошлым разом. Но прошлый раз вообще было больше про экономику.

А сейчас по поводу экономики Путин сказал, что доходы вырастут, когда будет расти производительность труда, не уточнив, о какой производительности идёт речь — индивидуальной или отраслевой. Если об индивидуальной, то непонятно, как поднять производительность труда учителя, врача или сталевара? Но он таким образом перевёл стрелки на нас самих: будете работать лучше, доходы возрастут.

Основной посыл — давайте всё заморозим, и оно само устроится. Предполагается очень медленная эволюция с тотальным послушанием и патриотизмом в качестве идеологии. При этом в случае проблем «крайними» станут местные региональные власти. А Путин будет ни при чём: он-де всё делает правильно, сохраняет контроль над ситуацией, и планирует сохранять его ещё долго.







Фото: sm-news.ru

