Президент США Дональд Трамп подвергнут импичменту

230 голосами «за» при «197» против Палата представителей Конгресса США обвинила действующего президента в превышении власти и объявила ему импичмент. Палата представителей так же обвинила Трампа в препятствованию деятельности Конгресса: за это проголосовали 229 конгрессменов (все — демократы), против — 198.Весь день шли дебаты в нижней палате Конгресса, Дональд Трамп в это время рассылал письма по электронной почте, призывая сторонников переводить пожертвования и тем декларировать свою поддержку. Поставленная цель: $2 млн до конца дня. Но в 20:32 по Вашингтону округа Колумбия и в 4:32 утра по Москве 229 конгрессменов—-демократов плюс один независимый конгрессмен (все присутствовавшие республиканцы — 197 человек — голосовали против, так же как два конгрессмена—демократа) вписали этот день,18 декабря 2019 года, в историю. Третий президент за всю историю США подвергнут импичменту. До Трампа эту унизительную процедуру пережил демократ Уильям Клинтон (19 декабря 1998 года), а до него — 17-ый президент США Эндрю Джонсон в марте 1868 года. 37-ой президент США Ричард Никсон предпочел не дожидаться голосования по импичменту и ушел в отставку по собственной воле 9 августа 1974 года в результате Уотергейтского скандала, связанного со слежкой за политическими оппонентами Никсона.Ни Джонсон, ни Клинтон, получив импичмент, в отставку не были отправлены: решение об отставке принимает верхняя палата Конгресса США — Сенат. В 1999 году там было большинство демократов, во времена Джонсона Сенату не хватило 1 голоса, чтобы прекратить президентство Джонсона, которого обвиняли во взяточничестве. Клинтон правил еще два года — вплоть до выборов, на которых победил кандидат от Республиканской партии Джордж Буш.В январе в Сенате США начнется процедура отрешения Трампа от власти. Уже сейчас ясно, что Сенат, в котором большинство у республиканцев, оставит Трампа в Овальном кабинете. Вопрос вопросов: как импичмент скажется на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2020 года? ,

В Белом доме назвали сегодняшнее решение Палаты представителей «одним из самых постыдных политических эпизодов в истории страны».

«Сегодняшний день знаменует собой кульминацию одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей нации. Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы протолкнули через Палату статьи обвинения. Демократы решили действовать как партизаны, несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого. Действительно, недели слушаний доказали, что он не сделал ничего плохого», — цитирует CNN заявление Белого дома.

Отмечается, что Трампу было отказано в «фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре».

«Все эти выходки ясно показывают, что демократы потеряли из виду то, что нужно этой стране, а именно Конгресс, который работает на людей. Их безграничная враждебность к президенту Трампу подпитывает их желание свести на нет результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы 2020 года», — добавили в администрации Трампа.

Сам президент, выступая на митинге в Мичигане, заявил, что демократы «заклеймили себя вечным клеймом стыда».

«Сегодняшним незаконным неконституционным и партизанским импичментом демократы, которые ничего не делают, заявляют о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю», — сказал он.

Процедуру импичмента он сравнил с «маршем политического самоубийства» и сказал, что в конце концов победит.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что сегодня «великий день для Конституции», но «печальный день для Америки».

«Я считаю этот день, это голосование чем-то, что мы сделали, чтобы почтить видение наших отцов-основателей, жертву наших мужчин и женщин в военной форме, чтобы защитить нашу демократию и республику, а также чаяния наших детей, которые всегда будут жить в условиях демократии», — заявила она.

Трамп не сдается

После вынесения импичмента предвыборный штаб Трампа от его имени разослал по электронной почте сторонникам сообщение, в котором повысил ставки, призвав помочь собрать уже на не два, а четыре млн долларов.

«Нэнси лжец и обманщик. Мы только что стали свидетелями самого партизанского мошенничества в американской истории <…> 229 радикальных демократов только что проголосовали за то, чтобы отобрать ВАШ голос и отменить выборы 2016 года <…> Это атака на демократию. Нападение на свободу. Нападение на все, что нам дорого в этой стране. И это нападение на вас. И нам нужно нанести удар первым. Я увеличил нашу цель до 4 миллионов долларов в следующие 24 ЧАСА. Только сила американского народа может защитить меня в этой борьбе и раз и навсегда покончить с демократической коррупцией», — говорится в обращении.

В нем отмечается, что ранее группа доноров согласилась удвоить все взносы, но теперь они будут утроены.

Голосовали свободно

Два демократа проголосовали против обеих статей обвинения. Это Коллин Петерсон из Миннесоты и Джефф Ван Дрю из Нью-Джерси, который, как ожидается, скоро сменит партию. Джаред Голден из штата Мэн проголосовал только за одну статью об импичменте.

Демократ Тулси Габбард при голосовании воздержалась по обеим статьям.

«Я пришла к выводу, что не могу с чистой совестью проголосовать ни «за», ни «против»… Я решила воздержаться от голосования. Я не могу с чистой совестью проголосовать против импичмента, потому что я думаю, что президент Трамп совершил правонарушение. Я также не могу с чистой совестью поддержать импичмент, потому что отстранение действующего президента не должно быть результатом однопартийного процесса, разжигаемого племенной враждой, которая так глубоко разделила нашу страну. Когда три месяца назад я проголосовала за начало расследования об импичменте, я сказала, что это не должно стать однопартийным проектом… К сожалению, именно это и произошло», — пояснила она.

Что будет дальше?

Следующие шаги зависят от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Она должна направить статьи об импичменте в Сенат, который проведет судебное разбирательство и решит, осуждать ли президента Трампа и снимать ли его с должности.

«Это было бы нашим намерением, но мы посмотрим, что там произойдет», — заявила Пелоси на пресс-конференции.

Некоторые прогрессивные лидеры призывают демократов воздерживаться от публикации статей до тех пор, пока лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не согласится с процедурами судебного разбирательства, к которым призывают демократы. Он также должен согласиться привлечь для дачи показаний непосредственных свидетелей, например, исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.

Пелоси сказала, что решение о том, когда направлять статьи в сенат, демократы примут «как группа».

Если статьи об импичменте будут направлены в Сенат в вечер после голосования, то Сенату придется заняться ими уже завтра, а это помешает ассигнованиям, которые там рассматриваются.

Также Пелоси отмечает, что менеджеры по импичменту ( они будут выступать в роли обвинителей) для процесса в Сенате пока не назначены: «Мы не можем назначить менеджеров, пока не увидим, каков будет процесс в Сенате, и мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. До сих пор мы не видели ничего, что было бы справедливо для нас. Но надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен справедливо».