Убийство в Берлине: почему Германия не верит в непричастность России

Взаимная высылка дипломатов

12 августа Россия объявила персонами нон грата двух представителей дипмиссии ФРГ. Эту ответную меру на высылку российских сотрудников посольства анонсировал президент Владимир Путин на встрече «нормандской четверки» в Париже.

Путин говорил, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, а Москва неоднократно ставила вопрос о его выдаче. Он отмечал, что выслать российских дипломатов со стороны Германии было некорректно. Однако председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в ответ заявлял, что Берлину ничего не известно о запросе Москвы на выдачу Хангошвили.

В МИД ФРГ выдворение германских дипломатов назвали «неверным сигналом», а такое решение — необоснованным. При этом ФРГ все еще нуждается в серьезном и незамедлительном содействии российских властей. «Особенно это важно стало после того, как расследование этого дела взяла на себя Федеральная прокуратура, обосновав это наличием достаточных фактических причин полагать, что убийство было совершено по поручению государственных органов либо Российской Федерации, либо Чеченской республики как части Российской Федерации. Правительство ФРГ сохраняет за собой право принятия дальнейших шагов в связи с данным делом в свете результатов расследования», — говорится в заявлении МИД Германии.

«Я с сожалением принял к сведению решение правительства России объявить двоих сотрудников посольства Германии в Москве «персонами нон грата», — отметил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. По его словам, эти сотрудники работали совершенно безупречно и ни в чем не провинились.

Что известно следствию?

На встрече «нормандской четверки» Путин также заявлял, что правительство России никак не связано с убийством Хангошвили: «Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно».

Однако у Федеральной прокуратуры Германии другое мнение: «Оснований полагать, что преступление было совершено по заказу негосударственных структур, до сих пор не выявлено. Кроме того, расследование не обнаружило указаний на наличие какой бы то ни было связи между обвиняемым и убитым и тем более личных мотивов. Связь преступления с организованной преступностью или с феноменологией исламского терроризма также не прослеживается».

Федеральный генпрокурор Германии считает, что речь идет о преступление особой важности, относящегося к сфере охраны государства. «С учетом предполагаемого политического контекста данного преступления порог так называемого «начального подозрения» (первой из трех степеней подозрения в германском уголовном процессе — прим.ред.) был превышен, когда последние результаты следственных действий сложились в картину с уже имеющимися уликами», — говорилось в его сообщении 4 декабря.

Подозреваемым в убийстве прокуратура называет Вадима К., прилетевшего в Берлин по документам Вадима С. (Скорее всего, речь идет о бывшем спецназовце ФСБ Вадиме Красикове, о котором писали СМИ). Следствие уже провело ведомственную экспертизу и установило с высокой долей вероятности настоящую личность задержанного.

23 апреля 2014 года в отношении Вадима К. было размещено объявление о розыске в связи с убийством в Москве, совершенным 19 июня 2013 года, дополненное 30 июня 2014 года и аннулированное 7 июля 2015 года, сообщает генпрокурор Германии. Это также подтверждает версию СМИ о личности подозреваемого. Отмечается, что момент убийства в Москве был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Преступник подъехал к жертве на велосипеде, потерпевший сбил его и попытался убежать, но киллер убил его как минимум двумя выстрелами в верхнюю часть туловища и в голову. Похожий способ убийства был и в Берлине.

Российские ведомства подтвердили подлинность документов, выданных на имя Вадима С. Отмечается, что их выдали через 2 месяца после аннуляции розыска на Вадима К. При этом Вадим К. вылетел 17 августа 2019 года из России во Францию по шенгенской визе, для получения которой он предоставлял справку от работодателя ЗАО «РУСТ». Гендиректор и бухгалтер организации подписями «подтверждали», что подозреваемый работал там с 20 ноября 2017 года инженером-строителем с доходом 80 тыс. рублей в месяц. Это противоречит выписке из Единого госреестра юрлиц РФ. Согласно записи от 10 апреля ЗАО «РУСТ» находится «в процессе реорганизации», за 2018 год компания с единственным сотрудником в штате отчиталась об обороте в размере 80 тыс. рублей и прибыли в 2 тыс рублей. А номер факса компании закреплен также за компаниями, принадлежащими российскому минобру.

Из Парижа Вадим К. переехал 20 августа в Варшаву, где заселился в гостиницу до 26 августа, но покинул ее утром 22 августа. Чем он занимался до убийства, следствие не знает. «Нет никаких указаний, что обвиняемый находился в Берлине до 22 августа, выслеживал будущую жертву с целью последующего совершения убийства или самостоятельно занимался логистической подготовкой преступления», — заявляет генпрокурор.

Отмечается, что Зелимхан Хангошвили был отнесен российскими органами к террористам и подозревался в принадлежности к «Кавказскому эмирату». Он якобы готовил боевиков в Грузии и отвечал за их переброску через границу. Во время второй Чеченской войны он командовал отрядом боевиков. По словам самого Хангошвили, в конце 2008 - начале 2009 годов он узнал о плане российских органов убить его или похитить и вывезти в Чечню. В 2015 году Хангошвили был ранен во время покушения.