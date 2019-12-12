Депутат Мосгордумы Шувалова вышла из московского КПРФ после скандала с Навальным

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова снялась с партучета в московском отделении КПРФ после скандала вокруг круглого стола с участием Алексея Навального. Об этом она сообщила на своем сайте.

29 ноября Шувалова организовала круглый стол, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласила Навального и других сотрудников ФБК. Утром желающие посетить круглый стол пришли к зданию Мосгордумы, но мероприятие отменили, так как глава фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку. Зал участникам встречи не предоставили, но Шувалова пустила их в свой кабинет.

В КПРФ Шувалову обвинили в спланированной провокации.