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Депутат Мосгордумы Шувалова вышла из московского КПРФ после скандала с Навальным

12.12.2019

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова снялась с партучета в московском отделении КПРФ после скандала вокруг круглого стола с участием Алексея Навального. Об этом она сообщила на своем сайте. 

29 ноября Шувалова организовала круглый стол, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласила Навального и других сотрудников ФБК. Утром желающие посетить круглый стол пришли к зданию Мосгордумы, но мероприятие отменили, так как глава фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку. Зал участникам встречи не предоставили, но Шувалова пустила их в свой кабинет. 

В КПРФ Шувалову обвинили в спланированной провокации.

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