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#Политика

Испугаться и отменить

29.11.2019

В Мосгордуме отменили круглый стол о репрессиях в отношении оппозиции

UPD:

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В Мосгордуме 29 ноября должен был состояться круглый стол, посвященный преследованию оппозиции. Несмотря на его отмену, люди пришли в городскому парламенту.

«Завтра в МГД большое заседание на тему политических репрессиий против оппозиции. Участвует ГУВД Москвы, мэрия и тд. Я тоже приду и скажу пару слов. Ещё от ФБК будут Любовь Соболь, Иван Жданов и Георгий Албуров», — анонсировал накануне Алексей Навальный.

Он выразил надежду, что мероприятие посетит и «старый знакомый — председатель МГД Алексей Шапошников», который выступит «от лица «Единой России» — партии, проигравшей московские выборы».

Утром в пятницу желающие посетить круглый стол пришли к зданию Мосгордумы, но мероприятие отменили.

«Пришла на круглый стол в Мосгордуму. Много людей, вышла депутат Елена Шувалова и объясняет собравшимся, что сегодня утром, после всех согласований, узнала, что глава фракции КПРФ Зубрилин отозвал ее заявку на круглый стол», — сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Единая Россия» страшно испугалась сегодняшнего круглого стола по теме политических репрессий и запретила его в последний момент», — констатировал Навальный.

Пришедшие остаются у стен парламента. 

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