Испугаться и отменить

UPD:

Официальное мероприятие в Мосгордуме сорвано, но встреча все равно проходит pic.twitter.com/knwqpo1Ynk — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) November 29, 2019

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В Мосгордуме 29 ноября должен был состояться круглый стол, посвященный преследованию оппозиции. Несмотря на его отмену, люди пришли в городскому парламенту.

«Завтра в МГД большое заседание на тему политических репрессиий против оппозиции. Участвует ГУВД Москвы, мэрия и тд. Я тоже приду и скажу пару слов. Ещё от ФБК будут Любовь Соболь, Иван Жданов и Георгий Албуров», — анонсировал накануне Алексей Навальный.

Он выразил надежду, что мероприятие посетит и «старый знакомый — председатель МГД Алексей Шапошников», который выступит «от лица «Единой России» — партии, проигравшей московские выборы».

Утром в пятницу желающие посетить круглый стол пришли к зданию Мосгордумы, но мероприятие отменили.

«Пришла на круглый стол в Мосгордуму. Много людей, вышла депутат Елена Шувалова и объясняет собравшимся, что сегодня утром, после всех согласований, узнала, что глава фракции КПРФ Зубрилин отозвал ее заявку на круглый стол», — сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

У МГД бодренько. Круглый стол проходит на улице pic.twitter.com/n6WNnSHmBf — Георгий Албуров (@alburov) November 29, 2019

«Единая Россия» страшно испугалась сегодняшнего круглого стола по теме политических репрессий и запретила его в последний момент», — констатировал Навальный.

Насколько единороссы трусливые и жалкие, что боятся проведения круглого стола по теме политических репрессий в Мосгордуме. Мало того, что не дают пройти его участникам, так ещё и провокаторов нагнали, которые буквально выломали дверь в кабинет депутата Мосгордумы Шуваловой! pic.twitter.com/dofqY6Cxz7 — Соболь Любовь (@SobolLubov) November 29, 2019

Пришедшие остаются у стен парламента.