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#Великобритания

Выборы в Великобритании: недоверие к партиям, усталость электората и «российский след»

11.12.2019

12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы. Они определят судьбу Brexit, но людям придется сделать выбор между сторонниками двух непопулярных партийных лидеров. Драматизма противостоянию добавляют подозрения, что на голосование пытается повлиять Россия

Бывший депутат-консерватор Ник Болес назвал грядущее голосование «ужасающим выбором» между «навязчивым лжецом» премьер-министром Борисом Джонсоном и «тоталитарным» лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, пишет BBC. Парламентские выборы сравниваются BBC с президентскими выборами в США, где оба кандидата были ненадежными. Избиратели устали от постоянных споров из-за Brexit и голосований, они хотят, чтобы все это закончилось.

С одной стороны, это выборы, которые так хотел провести премьер-министр Борис Джонсон. Он пытается убедить избирателей, что он сможет вывести Великобританию из Европейского союза к концу января, а затем завершить это успешными переговорами о новых торговых отношениях. Но критики ставят под сомнение надежность политика, а соответственно и стоящую за ним Консервативную партию. Он не хочет обсуждать количество своих детей, отказывался обнародовать доклад о влиянии России на референдум по Brexit, недавно всплывшие документы о здравоохранении и о его плане Brexit для Северной Ирландии. Он также отказался участвовать в дебатах о климате в эфире одного из телеканалов — тогда в студии его заменили тающей глыбой льда.

В понедельник 9 декабря широкое распространение в соцсетях получила фотография больного четырехлетнего мальчика, помещенного в отделение неотложной помощи больницы Лидса. Он лежал на куче пальто, так как не было свободных кроваток. Консерваторам пришлось оправдываться и защищать себя от обвинений в недостаточном финансировании системы здравоохранения.

Эти обвинения подхватил лидер лейбористов Джереми Корбин. Однако и он подвергается критике. Его противоречивые заявления о Brexit подорвали его авторитет. Он путался, одновременно представляя интересы тех кто «за» и «против» выхода из Евросоюза, но разозлил и тех и других. Его также обвиняют в неадекватном противодействии антисемитизму в рядах его партии, в вытеснении умеренных голосов внутри партии и в ранее укоренившихся симпатиях к Ирландской республиканской армии.

Корбин во время предвыборной кампании в качестве аргумента приводил документы о здравоохранении и влиянии Brexit на Северную Ирландию неизвестного происхождения, которые якобы были украдены у правительства Джонсона и слиты в интернет.

Как пишет CNN, за этими документами может стоять Россия, которая вновь пытается влиять на выборы. Ссылки на документы первоначально были размещены на Reddit 21 октября, но получили распространение недавно. В пятницу Reddit заявил, что сообщение от 21 октября имеет российские корни. А Graphika обнаружила доказательства того, что люди, стоящие за запущенной в сети кампанией, отправляли ссылки на посты непосредственно британским журналистам и политикам. Аналогичная схема применялась в США на выборах 2016 года с распространением взломанных электронных писем Демократической партии. Считается, что за утечками стоит та же самая российская группа, которая ранее выдавала себя в сети за сенатора Марко Рубио.

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