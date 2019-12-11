Выборы в Великобритании: недоверие к партиям, усталость электората и «российский след»

Бывший депутат-консерватор Ник Болес назвал грядущее голосование «ужасающим выбором» между «навязчивым лжецом» премьер-министром Борисом Джонсоном и «тоталитарным» лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, пишет BBC. Парламентские выборы сравниваются BBC с президентскими выборами в США, где оба кандидата были ненадежными. Избиратели устали от постоянных споров из-за Brexit и голосований, они хотят, чтобы все это закончилось.

С одной стороны, это выборы, которые так хотел провести премьер-министр Борис Джонсон. Он пытается убедить избирателей, что он сможет вывести Великобританию из Европейского союза к концу января, а затем завершить это успешными переговорами о новых торговых отношениях. Но критики ставят под сомнение надежность политика, а соответственно и стоящую за ним Консервативную партию. Он не хочет обсуждать количество своих детей, отказывался обнародовать доклад о влиянии России на референдум по Brexit, недавно всплывшие документы о здравоохранении и о его плане Brexit для Северной Ирландии. Он также отказался участвовать в дебатах о климате в эфире одного из телеканалов — тогда в студии его заменили тающей глыбой льда.

В понедельник 9 декабря широкое распространение в соцсетях получила фотография больного четырехлетнего мальчика, помещенного в отделение неотложной помощи больницы Лидса. Он лежал на куче пальто, так как не было свободных кроваток. Консерваторам пришлось оправдываться и защищать себя от обвинений в недостаточном финансировании системы здравоохранения.

Эти обвинения подхватил лидер лейбористов Джереми Корбин. Однако и он подвергается критике. Его противоречивые заявления о Brexit подорвали его авторитет. Он путался, одновременно представляя интересы тех кто «за» и «против» выхода из Евросоюза, но разозлил и тех и других. Его также обвиняют в неадекватном противодействии антисемитизму в рядах его партии, в вытеснении умеренных голосов внутри партии и в ранее укоренившихся симпатиях к Ирландской республиканской армии.

Корбин во время предвыборной кампании в качестве аргумента приводил документы о здравоохранении и влиянии Brexit на Северную Ирландию неизвестного происхождения, которые якобы были украдены у правительства Джонсона и слиты в интернет.

Как пишет CNN, за этими документами может стоять Россия, которая вновь пытается влиять на выборы. Ссылки на документы первоначально были размещены на Reddit 21 октября, но получили распространение недавно. В пятницу Reddit заявил, что сообщение от 21 октября имеет российские корни. А Graphika обнаружила доказательства того, что люди, стоящие за запущенной в сети кампанией, отправляли ссылки на посты непосредственно британским журналистам и политикам. Аналогичная схема применялась в США на выборах 2016 года с распространением взломанных электронных писем Демократической партии. Считается, что за утечками стоит та же самая российская группа, которая ранее выдавала себя в сети за сенатора Марко Рубио.