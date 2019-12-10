Умер Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники в окружении экс-чиновника. Причина смерти не сообщается, отмечается лишь, что Лужков находился в Европе.

«Ведомости» со ссылкой на человека в окружении Лужкова пишут, что он скончался в мюнхенской клинике в результате осложнений, появившихся после прохождения плановой операции на сердце. Экс-мэр не смог выйти из состояния искусственной комы, в которую он был введен перед хирургическим вмешательством. Проведенные врачами реанимационные мероприятия результата не дали.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал в Twitter действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

Baza сообщает, что семья Юрия Лужкова просит разрешить похоронить его на Новодевичьем кладбище, организовать гражданскую панихиду планирует в Храме Христа Спасителя в Москве.

Юрий Лужков был главой Москвы в течение 18 лет с 1992 года. В сентябре 2010 года он был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия». За день до этого он передал тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву письмо.

Отставку Лужков счел несправедливой и оскорбительной по отношению к москвичам. После ухода с поста он дал эксклюзивное интервью NT. Читайте его здесь. В 2017 году вышла автобиографическая книга Юрия Лужкова «Москва и жизнь». NT публиковал главу о самом драматичном эпизоде в его карьере.