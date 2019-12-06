Невиновному — условно

Студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который вел свой блог на YouTube, за слова на этих видео Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно. Прокурор просил четыре года реального срока. Жукову также назначили три года испытательного срока и запретили два года администрировать сайты.

Как передает «Медиазона» слова судьи, Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц». Для этого он разместил в интернете четыре видео, которые призывали к мятежу, созданию препятствий работе госучреждений и тому подобному; Жуков вину не признал, но подтвердил, что записи действительно публиковал он. При этом, цитирует показания Жукова судья, он настаивает, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и называет себя сторонником мирного протеста.



Условный срок Егору Жукову — это фактически оправдательный приговор. В путинской России реально оправдательных приговоров не бывает — только для своих дружбанов вроде Сердюкова. — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) December 6, 2019

Три года условно Егору Жукову. Послушайте реакцию людей у суда: pic.twitter.com/fvgRGqvta1 — Ann (@IfSoAnn) December 6, 2019

Большинство пришедших на оглашение приговора не смогли попасть в здание суда и устроили стихийный пикет.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара после оглашения приговора сказала, что Егор сможет продолжить обучение. По ее словам, он не экстремист. Сам Жуков, выйдя из здания суда, сказал, что не считает себя виновным: «Я не воспринимаю этот приговор как победу. Я убежден в своей невиновности, я надеюсь вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу, это все-таки не окончательная победа. Друзья, нельзя отделять защиту политзаключенных, несправедливо осужденных от политики. Все это политика. Они превратили суд в репрессивный орган. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами. Хочу еще раз поблагодарить вас всех за то что вы боролись и за то, что вы здесь. Я здесь, все это происходит благодаря вам. Спасибо!». Он призвал собравшихся теперь помочь другим обвиняемым по делу о летних протестах в Москве и отправиться на заседания других судов.

В ходе заседания судья Светлана Ухналева удовлетворила ходатайство прокурора об отводе четырех экспертов-лингвистов со стороны защиты, которые подготовили отзыв на лингвистическое исследование, проведенное ФСБ. Эксперт ФСБ Александр Коршиков, не имеющий профильного образования, проанализировав видеообращения Жукова на YouTube, в своем заключении написал, что в них «отчетливо прослеживается мотив политической ненависти или вражды к действующей власти».

«Я смотрю вперед, за горизонт годов, и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми. Это будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый себе представит такую Россию. И пусть этот образ руководит вами и вашей деятельностью так же, как он руководит мной», — говорил 21-летний студент-политолог в своем последнем слове на судебном процессе.

Егора Жукова изначально обвинили в участии в массовых беспорядках 27 июля, но позже обвинение сняли. Вместо этого следствие изъяло из ВШЭ курсовые работы Жукова, одна из которых была посвящена исследованию книги Джина Шарпа о ненасильственных методах борьбы против политической диктатуры. Новое дело на студента возбудили по статье о призывах к экстремизму с использованием интернета за его видеоролики на YouTube.