Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства

ФРГ отреагировала на то, что российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании убийства в Берлине Зелимхана Хангошвили. Двое сотрудников российской дипмиссии будут высланы из страны, говорится в Twitter МИД Германии.

По информации Spiegel, объявленные персонами нон-грата дипломаты являются агентами разведки и должны покинуть Германию в течение семи дней. При этом ФРГ считает, что российское правительство может стоять за убийством Зелимхана Хангошвили (в Германии он сменил имя на Торнике Кавтарашвили) 23 августа 2019 года.

России настоятельно рекомендовано сотрудничать с Генеральной прокуратурой Германии для выяснения обстоятельств дела.

Ранее СМИ сообщали о возможных санкциях в отношении России в связи с расследованием данного убийства.