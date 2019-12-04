Страны НАТО увеличат расходы на оборону на $130 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация приспосабливается к современным вызовам, поэтому оборонные расходы альянса увеличиваются за счет стран Евросоюза и Канады, пишет Associated Press.

«НАТО проворна, НАТО активна, НАТО адаптируется», — заявил журналистам Столтенберг, опровергая высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса и жалобы президента США Дональда Трампа на неактивное финансирование со стороны Европы.

Союзники из Евросоюза и Канады добавили на 2020 год $130 млрд к своим оборонным расходам относительно уровня 2016 года.

Страны НАТО впервые после окончания «холодной войны» начали наращивать расходы на оборону после присоединения Россией Крыма. Союзники решили двигаться к затратам в 2% своего годового ВВП на национальную оборону к 2024 году.