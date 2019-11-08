Президент Франции заявил, что НАТО страдает от «смерти мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил европейские страны, что они больше не могут полагаться в защите на США как на ключевого члена НАТО.

«То, что мы сейчас испытываем — это смерть мозга НАТО», — сказал Макрон в интервью изданию The Economist, сообщив, что не уверен, что верит в положение договора НАТО о «коллективной обороне», передает Reuters.

По мнению президента Франции, в свете последних событий нужно пересмотреть, чем сейчас является НАТО. Он напомнил о неожиданном решении президента США Дональда Трампа в октябре вывести войска из северо-восточной Сирии без консультаций с союзниками по альянсу. Этот шаг застал врасплох ведущие европейские державы-члены НАТО (Францию, Великобританию и Германию) и дал возможность другому члену НАТО (Турции) начать военную операцию, направленную против сирийских курдов.

Макарон призвал европейские государства перестать себя вести как младший союзник Соединенных Штатов. Франция давно настаивает на более тесном европейском сотрудничестве в области обороны, но сталкивается с сопротивлением со стороны Великобритании и других стран ЕС, которые говорят, что США по-прежнему играют ключевую роль в обороне Запада, особенно перед лицом более напористой России.

Оценки, которые дал Эммануэль Макрон, не встретили понимания у канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга. В ходе встречи в Берлине они подчеркивали важность альянса для коллективной безопасности, сообщает Euronews.

«Президент Франции использовал резкие слова, я не разделяю этот взгляд на взаимодействие в НАТО. Я не думаю, что есть необходимость в столь жестких заявлениях. Даже если у нас есть проблемы, даже если нам надо быть сплоченнее», — сказала Меркель.

«Я согласен с канцлером Меркель, что НАТО еще сильно, а США, Северная Америка и Европа вместе добиваются большего, чем за десятилетия. Мы смогли значительно укрепить нашу коллективную безопасность со времени окончания холодной войны», — отметил Столтенберг