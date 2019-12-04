В квартирах членов Либертарианской партии проходят обыски

UPD: Обыск у Анастасии Стародубовской закончен, сообщила «МБХ медиа» ее адвокат Мария Эйсмонт: «Изъяли мобильные устройства все, а также какие-то очень старые флешки и диски, которые даже не принадлежат Насте, а ее бывшей соседке».

UPD: Обыск у Михаила Светова закончился. «У меня изъяли компьютер, айпад и телефон», — сообщил он в Twitter.

UPD: У Игоря Ефремова обыск завершен. Изъяли старый компьютер, портсигар с неработающими банковскими карточками, две коробки от айфонов, флешку и документы по митингам.

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«Обыски у публичных лидеров партии — налицо очевидная попытка парализовать политическую деятельность ЛПР», — отмечают в партии.

Михаил Светов сообщил в Twitter, что полиция не хочет пускать в квартиру его адвоката. Позже адвокат Михаил Бирюков рассказал, что обыски проводят в рамках дела о развратных действиях.

«Я сейчас с опергруппой, мне показали постановление Савеловского суда. Действительно, следственные действия проходят в рамках уголовного дела о развратных действиях. Зачем проводить их второй раз, там не указано. Ищут то же самое, что и в первый раз — электронно-вычислительную технику», — сказал Бирюков «МБХ медиа».

Напомним, в начале ноября Михаила Светова вызывали на допрос по подозрению в совершении «развратных действий». Тогда в его квартире также прошел обыск.

В ночь со 2 на 3 декабря обыск прошел у либертарианца Дмитрия Браженко. По данным «ОВД-Инфо», он был связан с уголовным делом о незаконном хранении взрывчатых веществ в отношении бывшего одноклассника Браженко. Тот на допросе якобы заявил, что либертарианец просил у него запрещенную литературу и распространял «информацию о призывах к демонстрациям и незаконным митингам».

Михаил Светов был одним из организаторов протестных акций в Москве на проспекте Сахарова. 31 июля его арестовали на 30 суток, обвинив в повторном нарушении правил проведения митинга.

