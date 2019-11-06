Михаила Светова вызвали в Следственный комитет

Члена Либертарианской партии России Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет.

«Меня вызвали в СК на доследственную проверку. В РЕН-ТВ новость опубликовали раньше, чем повестка свалилась ко мне в почтовый ящик. Час назад ее еще не было», — написал он в Twitter.

РЕН-ТВ сообщил, что Светова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ: «Развратные действия».

Михаил Светов был одним из организаторов протестных акций в Москве на проспекте Сахарова. 31 июля его арестовали на 30 суток, обвинив в повторном нарушении правил проведения митинга. «Медиазона» напоминает, что пока он отбывал административный арест, Роскомнадзор потребовал заблокировать его аккаунт в Instagram, не обновлявшийся 2,5 года. Аккаунт внесли в реестр запрещенной информации из-за «противоправного контента (детской порнографии)».