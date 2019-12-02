Нидерланды: Россия намеренно затягивала с выдачей Цемаха

Прокуратура Нидерландов пришла к выводу, что Россия нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, разрешив подозреваемому в причастности к крушению самолета рейса MH17 Владимиру Цемаху уехать в ДНР. Прокуратура сообщила об этом ближайшим родственникам жертв авиакатастрофы, говорится в пресс-релизе ведомства.

Прокуратура Нидерландов проинформировала российские власти о своих выводах относительно невыполнения просьбы об аресте и передаче Владимира Цемаха, который мог быть причастен к атаке на самолет рейса MH17 в небе над Украиной. Ведомство еще не приняло окончательное решение о статусе Цемаха.

Цемах был арестован на Украине за другие уголовные преступления. Объединенная следственная группа (JIT) несколько раз допрашивала его о причастности к падению самолета, но не смогла помешать передаче Цемаха в Россию во время обмена удерживаемыми лицами 7 сентября. Тогда прокуратура Нидерландов потребовала от России арестовать Цемаха с целью экстрадиции. Еще до того, как самолет с передаваемыми Украиной заключенными приземлился в Москве, Нидерланды получили подтверждение, что Россия получила запрос об аресте Цемаха.

Когда его немедленный арест не состоялся, прокуратура страны несколько раз связывалась с российскими властями и сообщала о возможных рисках, что Цемах уедет в ДНР. 23 сентября российские власти сообщили Нидерландам, что рассматривают запрос, но нуждаются в дополнительной информации. А позже — запросили информацию, которая ранее неоднократно предоставлялась и не имела отношения к решению об аресте Владимира Цемаха.

Голландские дипломаты призвали Россию оказать полное и оперативное содействие. А глава МИД страны подчеркнул срочность запроса, как в письменной форме, так и при личной встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

19 ноября прокуратура получила уведомление от российских властей о том, что просьба об аресте Цемаха не может быть исполнена, так как его местонахождение не может быть установлено, а СМИ сообщили, что тот уехал в ДНР, откуда не может быть выдан.

Напомним, что судебный процесс по МН17 начнется 9 марта 2020 года. На данный момент подозреваемыми являются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.