Лукашенко ставит на «западника»

Из Китая отозван работавший там послом известный белорусский экономист Кирилл Рудый. Судя по утечкам из высоких кабинетов в Минске, в скором времени он будет назначен новым премьер-министром Белоруссии. Александр Лукашенко меняет премьера в преддверии собственных перевыборов и прогнозируемого ухудшения экономики из-за конфликта с Москвой.

«Белорусский Гайдар»?

Сергей Румас.

В воскресенье, 1 декабря, у нынешнего премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса был юбилей: ему исполнилось 50 лет. Торжество было омрачено многочисленными слухами о скорой отставке премьера. А может и не омрачено — по другим слухам, Румас уже пять раз сам подавал в отставку, но Лукашенко ее не принимал. Правда это или нет — неизвестно, просто по причине очень сильной закрытости белорусской властной верхушки.

Так или иначе, 29 ноября в белорусском правительстве произошла важная рокировка: Лукашенко назначил первым вице-премьером министра экономики Дмитрия Крутого. А первый вице-премьер Александр Турчин был переведен на должность губернатора Минской области. Примечательно здесь то, что Румас даже не был приглашен президентом на эту перетасовку его собственных подчиненных.

Более того, Лукашенко пообещал после Нового года — когда текущий состав Совмина отчитается об успехах и неудачах — «всерьез заняться изменением состава правительства». В белорусских реалиях это означает, прежде всего, отставку премьер-министра.

Кирилл Рудый родился в 1978 году в Минске.

В 23 года стал кандидатом наук,

а в 33 — профессором.

Учился в США по программе

Fullbright (Indiana University, США),

став самым молодым стипендиатом

этой программы.

Потом работал помощником президента

по экономическим вопросам,

последние три года —

послом Белоруссии в Китае.

Основной кандидат на этот пост Кирилл Рудый — главный экономический реформатор среди белорусских чиновников, прозападник и ультралиберал. Автор книги «Финансовая диета», в которой подробно описывает сложившуюся в Белоруссии модель госкапитализма.

«Позиции Сергея Румаса сейчас откровенно слабые: реформы буксуют, экономика стагнирует, каких-то ярких, прорывных идей не предложено. Об отставке Румаса в последние месяцы не говорил только ленивый, да и сам президент неоднократно на такую перспективу намекал, — сказала NT белорусский политолог Светлана Гречулина. — Разговоры о премьерстве Рудого идут не впервые. Во время предыдущего правительственного кризиса он рассматривался как один из наиболее вероятных претендентов на должность главы правительства, в то время как Румас вообще не входил в экспертный шорт-лист. Рудый — сильный экономист с большим аппаратным опытом, но без малейшего уровня практического управления. Его можно назвать «белорусским Егором Гайдаром»: он тоже любимец либералов и теоретик «шоковой терапии», которую он называет «финансовой диетой» и о которой написал целую книгу».

Реформаторские склонности Рудого на фоне обострения отношений с РФ в предвыборный год делают его в глазах Лукашенко идеальным премьером: на него потом можно будет свалить все провалы в экономике. В то же время он сможет частично сгладить масштаб экономической катастрофы за счет продажи госсобственности китайцам и Западу. Более того, именно назначение Рудого поможет белорусскому президенту «купить» лояльность отечественного бизнеса к президентским выборам.

«Сергея Румаса подвело ровно то же самое, что и Сергея Сидорского, который был премьер-министром Беларуси в 2003-2010 годах и считался вообще самым успешным премьером страны. Перед перевыборами Лукашенко в 2010-м белорусская оппозиция не смогла объединиться и выставила сразу 9 кандидатов. Выглядело это глупо, и тогда кто-то подбросил идею: а давайте выдвинем в президенты Сидорского! Понятно, что сам Сидорский о подобном и не заикался. Но реакция Лукашенко была молниеносной: Сидорский был тут же снят с должности премьера и отправлен в ссылку в Москву — министром промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии. Подальше от белорусского политикума, — рассказал NT белорусский политтехнолог Виктор Демидов. — То есть надо понимать: в Беларуси не может быть политика №2. Ну а Сергей Румас — умен, обаятелен, харизматичен, у него красавица-жена и четверо сыновей. Он и тут Лукашенко превзошел. И он стал достаточно популярен в Беларуси за полтора года своего премьерства. Потенциально на Румаса мог бы кто-то сделать ставку на президентских выборах 2020-го — скажем, та же Москва. Но Лукашенко отказался от идеи транзита власти в ближайшие годы, да и Румас в эти планы изначально не входил. Вот его судьба и предрешена».

Румас всегда был настроен на развитие контактов с РФ, на интеграцию экономик двух стран. В противовес ему Рудый — выраженный «западник». Для Лукашенко это важно именно сейчас, в ситуации, когда ему надо отбиться от чересчур навязчивых предложений Кремля о быстрой и глубокой интеграции

Действительно, Румас всегда был настроен на развитие контактов с РФ, на интеграцию экономик двух стран. В противовес ему Рудый — выраженный «западник». Для Лукашенко это важно именно сейчас, в ситуации, когда ему надо отбиться от чересчур навязчивых предложений Кремля о быстрой и глубокой интеграции.

Фактор России

На 8 декабря предварительно планируется встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой могут быть подписаны дорожные карты интеграции двух стран. Большинство пунктов согласовано, но противоречия по ключевым вопросам — энергетике, общему налоговому кодексу, единой валюте — остаются. Перспективы оживления интеграции выглядят туманно. Карты принять можно, расставить галочки, отчитаться, но главное в другом — будут ли в итоговом документе четкие критерии эффективности и механизмы контроля?

Вряд ли Лукашенко слишком боится в результате объединения с РФ потерять свою власть. Но ему важно перед выборами-2020 показать успехи на российском направлении. Однако тут уже Москва вряд ли захочет вкладывать новые миллиарды в поддержание «фасада» интеграции, когда законы и стандарты двух стран расходятся. Привычная система отношений уже не устраивает Кремль, слияние двух стран не нужно Лукашенко, а какую альтернативную модель отношений можно предложить — пока неясно.

Вполне вероятно, что Рудому предстоит стать «кризисным премьером» в условиях резкого сокращения дотаций со стороны России в год очередных перевыборов Лукашенко.

Фото: hb.bizmrg.com, dp.ru