Нормандское испытание Зеленского

Саммит три года спустя

Cаммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, ФРГ), на котором впервые должны встретиться президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже. Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, где уточняли формат и место встречи.

В канцелярии Макрона заявили, что целью встречи является попытка «открыть новую последовательность имплементации Минских договоренностей». Стало известно, что инициатива была со стороны Франции, однако окончательное утверждение ожидалось от России.

Последняя встреча на высшем уровне в формате «четверки» состоялась в Берлине в октябре 2016 года. Итогом стало поручение главам МИДов представить лидерам на подписание «дорожную карту» по выполнению минских соглашений, но этого так и не случилось.

Большинство украинцев уже не верит, что с русскими вообще можно договориться или что они будут выполнять договоренности. Слишком много было горьких уроков и в новейшей истории, и в ХХ веке, и раньше

Особых надежд на новый саммит киевские эксперты не возлагают. «Даже близко нет тех надежд, которые были в 2016-м, когда война с сепаратистами и российскими наемниками была в разгаре, — сказал в комментарии NT украинский политолог, глава «Центра экспертизы мирного процесса» Алексей Литвинчук. — Во-первых, сегодня конфликт почти законсервирован. Да, где-то стреляют, да, сводки с фронтов по утрам, но война на востоке уже не касается всех и каждого, не шокирует — за пять лет привыкли. Во-вторых, и это главное, в Украине большинство уже не верит, что с русскими вообще можно договориться или что они будут выполнять договоренности. Слишком много было горьких уроков и в новейшей истории, и в ХХ веке, и раньше.

Наконец, в-третьих, слишком многие воспринимают договоренности с РФ как капитуляцию. Не случайно акции оппозиции Зеленскому проходят под лозунгами «Нет капитуляции!», и видно, насколько это его задевает».

Очень многие в Украине считают так же, как российский публицист Леонид Радзиховский. Он уверен, что с точки зрения интересов Украины нынешняя ситуация идеальна — не надо встречаться с Путиным, не надо никакой «нормандской четверки», не надо никаких Минских соглашений.

По мнению Радзиховского, и этого же мнения придерживаются многие в Украине, реальный интерес Киева — это не присоединение Донбасса. Украине нужна ситуация, когда конфликт заморожен, войска разведены, жертв нет, а Донбасс висит на шее у России. Украина при этом может заниматься своими собственными делами — экономическими и социальными реформами и т. д.

Кроме того, во властных элитах, в том числе в окружении украинского президента, а также в парламенте и правительстве очень многих настораживает то, что российская сторона на встрече «нормандской четверки» 9 декабря намерена настаивать на закреплении в Конституции Украины особого статуса захваченных сепаратистами территорий, амнистии и выборов. Законодательный запрет преследования людей в связи с конфликтом на Донбассе прямо противоречит позиции всех без исключения украинских силовиков.

Да и президентская партия «Слуга народа» скептически относится к российским инициативам по замирению сторон. Ее депутат, глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что до проведения саммита «нормандской четверки» не планируется дальнейшее разведение сил на Донбассе. «Никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий — три населенных пункта, и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении», — отметил Завитневич.

Зеленский на грани срыва

Украинские эксперты отмечают, что соратники Зеленского не зря уже публично говорят, что президент — на грани нервного срыва.

«Надо понимать, что Владимир Зеленский сейчас зажат между нескольких огней. Его сторонники — это аморфное большинство, они проголосовали, но они неспособны к организованным действиям, при любом развитии событий они останутся перед экранами телевизоров, — сказал NT журналист украинской газеты «Зеркало недели» Андрей Паливода. — С одной стороны, на президента давят олигархи, которым нужно прекращение войны любой ценой, поскольку она вредит их бизнесу. С другой — патриоты, которые любое движение навстречу РФ, даже переговоры, воспринимают как предательство национальных интересов».

По словам эксперта, олигархи контролируют денежные потоки Украины, от их благоволения зависит, будет ли исполнен бюджет и удержаны от роста тарифы. А вот националисты — хорошо вооружены (большинство воевало на востоке страны) и организованы. На их стороне и более 300 тыс. «атошников» — ветеранов, прошедших через конфликт в Донбассе.

С одной стороны, на президента давят олигархи, которым нужно прекращение войны любой ценой, поскольку она вредит их бизнесу. С другой — патриоты, которые любое движение навстречу РФ, даже переговоры, воспринимают как предательство национальных интересов

«Проблема Зеленского еще и в том, что он не может опереться на силовиков, — говорит Андрей Паливода. — Там большинство руководителей назначалось еще Петром Порошенко, да и сами силовики склоняются к силовому, а не переговорному решению конфликта — рассматривая происходящее как агрессию со стороны России. То есть они скорее на стороне националистов, и как армия и нацгвардия поведут себя в случае конфликта между президентом и патриотами — предсказать нельзя».

Программа отселения

На предстоящих «нормандских» переговорах будут обсуждать и экономический блок вопросов, в том числе возможность снятия финансовой и транспортной блокады с территорий, контролируемых ДНР и ЛНР, чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики.

Следующим этапом мирного процесса, если он будет запущен, станут вопросы возобновления хозяйственных связей Украины с «особыми областями» (например, прямых поставок угля — оттуда, продуктов питания — туда), а затем и вопросов собственности на предприятия, оставшиеся на неподконтрольных Киеву территориях. И то и другое — непосредственный интерес украинских олигархов.

По мнению Бессмертного, если украинская сторона хочет достичь позитивного результата, первое, что она должна сделать — всем желающим, кто считает себя украинцами, предложить программу отселения, забрать их с территории ДНР/ЛНР

Но все же олигархи — не хозяева Украины. В обществе очень сильны позиции тех, кто выступает за максимально жесткий подход к сепаратистам. Здесь лидер — экс-посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и бывший кандидат в президенты Роман Бессмертный.

По мнению Бессмертного, если украинская сторона хочет достичь позитивного результата, первое, что она должна сделать — всем желающим, кто считает себя украинцами, предложить программу отселения, забрать их с территории ДНР/ЛНР. А с сепаратистами торговать через посредников.

Такие крайние позиции находят отклик у многих украинцев. Что, помимо прочего, удерживает Зеленского от чересчур резких шагов навстречу Москве.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський