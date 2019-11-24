«Выполняю функции безродного космополита»

Андрей Колесников.

NT

Мы тут с Львом Семенычем Рубинштейном давеча обсуждали прохождение закона о физических лицах-иностранных агентах (в четверг его окончательно одобрила Госдума —). Делали это с превентивным нарушением или, напротив, исполнением этого закона, выпивая и закусывая прямо на оси зла, в лежбище-стойбище «уродливого дитя версальского договора» (В.М. Молотов) — польском посольстве. И каждый следующий kieliszek зубровки — от белой до зеленой — приближал нас к новому статусу. «Я, — аполитично и запальчиво рассуждал поэт, — хочу официально стать иностранным агентом!». Терпение, терпение, ждать осталось недолго…

Назад, в 1949 год!

Одна проблема у этого закона. Применяться он будет избирательно. Ибо сформулирован закон с точки зрения юридической техники так, что в принципе можно записать в иностранные агенты любого гражданина РФ. А можно и не записывать. Как карта мира ляжет.

Вот, к примеру, цитирует человек правительственные СМИ дружественных нам диких режимов, например, венесуэльского. С одной стороны, прямая дорога в агенты, а с другой, — это же наши единокровные братья по линии Сечина И.И. Что в этой ситуации делать судебным инстанциям? Создавать или не создавать прецеденты.

По уровню инволюции, то есть движения по исторической спирали назад, мы находимся где-то между 1946 и 1949 годами, вступая в период бескомпромиссной борьбы с низкопоклонством перед Западом и космополитами безродными

Но я скажу больше: законодательство должно совершенствоваться и углубляться. Движемся же мы от иноагентов — юридических лиц к иноагентам — физическим лицам. По ходу дела усугубляется и официальная государственная ксенофобия — все иностранное уже кажется подозрительным и подрывным. А раз так, по уровню инволюции, то есть движения по исторической спирали назад, мы находимся где-то между 1946 и 1949 годами, вступая в период бескомпромиссной борьбы с низкопоклонством перед Западом и космополитами безродными.

Значит, срочно нужно принимать соответствующие нормативные акты.

Всякий, кто употребляет внутрь, надевает на себя, берет в руки нечто иностранное, читает журнал с говорящим названием «Космополитен» и прочие издания обязан обрести статус «космополита безродного». Закон, помимо прочих преимуществ по вскрытию неиспользованных ресурсов пятой колонны, позволит усугубить и углубить национализацию элиты.

Отказ от недвижимости за рубежом и обучения детей на территории стран НАТО, ЕС, ОЭСР — это половинчатая мера. Строишь особняк на Рублевке — следи за тем, чтобы стройматериал был исключительно отечественным. Садишься в лимузин — проверь детали: нет ли чего иностранного. Жрешь мясо в дорогом ресторане — уточни происхождение. Купил носки — уточни, кто производитель и из какого сырья в смысле страны происхождения. В противном случае будешь считаться потворствующим проникновению западного влияния.

И бирки! Бирки на пиджаках, трусах, брюках, галстуках. С винами тоже хорошо бы не промахнуться. А то ударит в голову какой-нибудь испанский хмель — и захочется короля Хуана Карлоса, установления демократии, премьера Адольфо Суареса, а там и до употребления хамона недалеко.

И каждый нарушивший обязан всюду носить желтую звезду с надписью — «выполняю функции безродного космополита».

Изучил английский язык — нарушил закон. Поехал отдыхать в Альпы, упал на склоне — низкопоклонство! Если Альпы французские — по конъюнктуре отношений с Макроном снижается штраф или число суток административного ареста

Опять же закон о низкопоклонстве перед Западом. Что все Клишас да Клишас. Он не резиновый в конце концов. Есть депутат Поклонская — пусть вносит закон о низкопоклонстве.

Изучил английский язык — нарушил закон. Поехал отдыхать в Альпы, упал на склоне — низкопоклонство! Если Альпы французские — по конъюнктуре отношений с Макроном снижается штраф или число суток административного ареста. То же — пока, до новых распоряжений — с Австрией. Лег на песок каталонского пляжа — получи квитанцию на оплату поклона. Можно через госуслуги оплатить.

Исключение делается для групп товарищей, выезжающих за границу с целью вмешательства в выборы иностранных государств, внесения дезорганизации в деятельность органов власти иностранных государств (в том числе в Каталонии, как теперь выясняется), а также отравления общеопасным способом скрывающихся от мести спецслужб бывших работников спецслужб. Они могут хоть на шпили соборов залезать, хоть ледорубом размахивать, решая вопросы государственной важности.

А сало русское едят

В общем, как справедливо замечал автор трех редакций гимна Михалков С.В.: «Мы знаем, есть ещё семейки, / Где наше хают и бранят, / Где с умилением глядят / На заграничные наклейки... / А сало... русское едят!» Стоит, наверное, иноагентам, низкопоклонникам и космополитам запретить еще и есть продукты российского происхождения. Запретить читать, распознавая латиницу — только кириллицу. Заниматься наукой, потому что ни к чему, кроме продвижения влияния Запада или, наоборот, раскрытия ему наших секретов, такая деятельность не приводит. Всем известно, что земля плоская, стоит на трех китах — православии, самодержавии, народности, а над всем миром реет автомат Калашникова.

Да, закон о физлицах — иноагентах абсурден, как абсурдна любая тоталитарная система права. Он подчиняется не правовой, а политической конъюнктурной логике, диктуемой вертикальным образом — иначе бы он не проходил с такой невероятной скоростью все законодательные процедуры и инстанции.

Он не соответствует Конституции Российской Федерации, причем самым вопиющим образом, поскольку она не относится к тоталитарной системе права. Но 100 процентов: Конституционный суд будет молчать. Как ни одного голоса против торжества абсурда не было подано в заведении, метафорически именуемом «парламентом».

Сочетание «Дракона» Шварца с его же «Сказкой о потерянном времени» — жесткая комбинация. И мы уже внутри этого почти беспрецедентного для XXI века переплета

Всю страну, хлебнувшую свободных информационных потоков, в скором времени можно будет записать в иностранные агенты. Что, вообще говоря, в современном мире, где капиталы, товары, люди, знания, информация распространяются свободно и трансгранично — нормально. Больше того, без этого свободного перемещения останавливается развитие.

В России оно уже остановилось. Время для страны — усилиями ее «элит» — движется вспять. Сочетание «Дракона» Шварца с его же «Сказкой о потерянном времени» — жесткая комбинация. И мы уже внутри этого почти беспрецедентного для XXI века переплета.

***

«Где тут записывают в иноагенты?» — будут спрашивать скоро все люди доброй воли, прорываясь в родной Минюст. Потому что не быть им любому интеллигентному человеку в России станет неприлично. Широкое движение иноагентов и неукоснительное исполнение нового закона об иноагентах –физлицах, уверен, позволит сформировать в стране прочное иноагентское большинство.