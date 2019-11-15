Интернет стал не таким, как хотелось

Заместитель редактора The New York Times Magazine Билл Васик во вступительном слове к спецвыпуску обращает внимание на то, как изменилось отношение американцев к интернету. Например, со времени президентских выборов в США 2016 года поменялось мнение о Facebook. Если в эпоху Барака Обамы у критиков Силиконовой долины были подозрения, что компания Марка Цукерберга и ее коллеги интернет-гиганты получили слишком большую финансовую власть и влияние на политический и культурный дискурс, то выборы заставили миллионы людей убедиться, что это так и есть. В ответ на критику Цукерберг напоминал об американской традиции свободного выражения в более широком смысле. Он указал на то, как эта традиция принесла пользу движениям, которые, вероятно, поддерживали пользователи (#BlackLivesMatter, #MeToo), и противопоставил подход Facebook популярному у подростков китайскому сервису TikTok, который обвиняется в цензуре в связи с антикитайскими акциями протеста в Гонконге.

«Хотя я, безусловно, беспокоюсь об эрозии истины, — говорил Цукерберг, — я не думаю, что большинство людей хотят жить в мире, где можно публиковать только то, что технологические компании считают 100% правдой».

Если 10 лет назад почти все основные популярные платформы были американскими, сегодня 6 из топ-10 — китайские. В риторике Цукерберга о росте китайского интернета Билл Васик предлагает увидеть контуры кошмара главы Facebook: неумолимый переход пользователей к Китаю, к деспотизму, к антиутопии.

«В этом специальном выпуске журнала, посвященном технологиям и дизайну, мы размышляем о будущем интернета в то время, когда это будущее еще никогда не казалось столь тревожным. Речь идет не только о Facebook и других американских технологических гигантах, которые больше не наслаждаются быстрым ростом, который характеризовал их первые годы. Рост китайского интернета поставил под угрозу геополитическую смену власти, так как другое правительство и национальная экономика, похоже, станут центром онлайн-мира. Даже правительства, которые не «цензурируют» интернет, начали говорить о его беспрецедентном регулировании — как в случае с Общим регламентом по защите данных Европейского Союза. Закон, который уже дал огромной части развитого мира немного другой набор правил для онлайн-деятельности», — пишет Билл Васик.

Отрезвляющая реальность состоит в том, что после многих лет притворства стало невозможно поддерживать миф, что «Интернет» означает одно и то же для всех людей во всем мире. Государственная цензура и другие вмешательства лишь укрепляют понимание того, что жители разных стран видят очень разные сети, даже разные наборы фактов. А Китай предлагает совершенно новые способы структурирования и упорядочения онлайн-жизни с возможными последствиями, которые в некоторых отношениях пугающие, а в других — равноправные.

Также ясно, что интернет по самой своей природе приводит к появлению новых социальных ситуаций, будь то проблема дезинформации, распространяемой пропагандистами, или невероятно навязчивая культура онлайн-фэндома. Для подростков сегодня «Интернет» — это и опора, на которую нужно смело вступать, и минное поле, через которое нужно шагать осторожно.

Неравенство в интернете растет

Раньше, когда вы оплачивали интернет-услуги, это означало, что вы слишком ленивый или технически неграмотный, чтобы найти необходимые пути взлома. Теперь подписки являются символом статуса. И довольно скоро качество Сети будет напрямую зависеть от того, сколько вы будете готовы заплатить.

С другой стороны неравенство связано с разной доступностью к широкополосному интернету. Даже в США многие сельские территории все еще не имеют доступа к нему. Непонятно чем на данный момент является и «5G». Многие сети в мире говорят, что у них 5G, но разные операторы используют разные технологии, что приводит к совершенно разным скоростям.

В Китае расцветает новый интернет

Миллиарды людей используют приложения, о которых вы, возможно, никогда не слышали, говорится в спецвыпуске. Если первое поколение китайских технологических гигантов, известных как BAT (Baidu, Alibaba и Tencent), было основано в эпоху «настольного интернета», то мобильный интернет породил новый триумвират — TMD (Toutiao, Meituan / Dianping и Didi Chuxing), который, наряду с другими мобильными компаниями, произвел революцию во всех аспектах жизни Китая. И китайский интернет мог бы указать путь в совсем другое будущее. Например, WeChat начал свою работу как приложение для общения, но теперь он превратился в суперприложение, более миллиарда активных пользователей которого используют его не только как соцсеть, но и как платежную систему, средство коммуникации, амбициозную инфраструктуру для любого бизнеса, занимающегося онлайн-продажами.

Спонсируемая государством дезинформация находится на подъеме

По данным Оксфордского интернет-института, число стран, проводящих кампании политической дезинформации, почти удвоилось до 70 за последние два года. При этом Facebook остается предпочтительной платформой для пропаганды, где свои операции проводили 56 стран.

Одна из стран, где люди живут под интернет-цензурой и могут пострадать за правду в сети — Турция. При режиме президента Реджепа Тайипа Эрдогана турки могут легко находить повседневную информацию, например, в 2016 году они в считанные минуты выяснили, что идет военный переворот. Но «Википедия» и многие другие сайты запрещены, а за антиправительственный твит или пост в Facebook человека могут задержать. Самый разрушительный эффект от такого вида цензуры — многие турки могут даже не знать, какой информации им не хватает.

Рост технических гигантов

Физический след Big Tech чудовищен. Гипермасштабные центры обработки данных (каждый размером не менее 10 000 кв. м) постоянно растут и в количестве и в размере. Год назад в мире насчитывалось 449 гипермасштабных центров, сегодня их ужу 504. По самым скромным подсчетам, их общая площадь составляет более 10 млн кв. м, в каждом из которых — более 1 петабайт данных. Титаны Силиконовой долины стали настолько огромными, что начали быть похожими на сверхдержавы и окружать друг друга.

Странная цифровая культура

Интернет дает власть в организации и стимулировании поклонников. Интернет-фэндомы превратились в нации без гражданства. Когда общее дело поклонников чего-либо оказывается под угрозой (из-за конкуренции или критики в чартах), они организуются, часто даже прибегая к использованию политических инструментов. Теперь шаблон фэндома начал использоваться для еще более неясных или загадочных медиа-предприятий, таких как «безликие создатели мемов» и даже «создатели подкастов». Модель прибыли в мире подкастов организована через такие сайты, как Patreon, чтобы извлечь выгоду из этого типа отношений с фанатами. Но эти отношения, также сопряжены со значительными затратами.