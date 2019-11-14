В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

По данным следствия, во время стрельбы студента от огнестрельных ранений скончался 19-летний учащийся, молодые люди 17, 19 и 20 лет были ранены и доставлены в больницу. Стрелок покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Первоначально о стрельбе в колледже сообщил молодой человек, который подошел к наряду ДПС ГИБДД. Инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения и увидели человека с оружием. Произошла перестрелка, после чего злоумышленника блокировали в аудитории, пишет «Интерфакс».

На сайте правительства Амурской области приводятся отличные от данных СК возрастные характеристики пострадавших. Отмечается, что одному из них 20 лет, еще двум — по 17 лет. У всех множественные огнестрельные ранения.

«В данный момент в АОДКБ 17-летний пациент в тяжелом состоянии, прооперирован, находится в реанимации. Второй пострадавший, тоже 17 лет — в состоянии средней тяжести в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы. Врачи амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. 20-летнему пострадавшему также в данный момент проводят хирургическую операцию в Благовещенской городской клинической больнице», — приводится информация регионального Минздрава.

По информации Министерства образования и науки Амурской области, корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобр области не поступало.

В колледже занятия возобновятся с 15 ноября. Также завтра со студентами и педагогами начнут работу специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.