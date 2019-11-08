Месть за идеи

18 ноября сторонники Либертарианской партии России планируют провести массовые митинги в поддержку Михаила Светова, который сейчас проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16 лет. Об этом сообщают RTVi и ЗакС.ру.

6 октября в квартире Светова прошел обыск, а самого политика вызвали на допрос в Следственный комитет. По словам адвоката Михаила Бирюкова, общение со следователями длилось 12 часов. Также была допрошена его бывшая девушка Анастасия. Расследуемое дело касается размещенной в Instagram-аккаунте Светова в 2012 году их совместной фотографии. Следователи выясняют, имел ли Светов половые отношения с девушкой, не достигшей 16 лет.

7 ноября следствие назначило либертарианцу урологическую экспертизу, которой предстоит установить, способен ли он к половому сношению.

«Сейчас происходит настоящее признание моего тура по России. Это было беспрецедентное для России событие: 30 городов, 30 полных залов за 30 дней. Еще и митинг провел в это же время. Поэтому у СК разнарядка — меня закошмарить и остановить рост популярности либертарианских идей», — говорит сам Светов.

Михаил Светов был одним из организаторов протестных акций в Москве на проспекте Сахарова. 31 июля его арестовали на 30 суток, обвинив в повторном нарушении правил проведения митинга. Пока он отбывал административный арест, Роскомнадзор потребовал заблокировать его аккаунт в Instagram, не обновлявшийся 2,5 года. Аккаунт внесли в реестр запрещенной информации из-за «противоправного контента (детской порнографии)».