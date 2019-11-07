Суд рассмотрел три апелляции по «московскому делу»

7 ноября суд рассмотрел апелляции, касающиеся содержания под стражей новых фигурантов «московского дела» Никиты Чирцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова.

Никита Чирцов

Адвокат просил суд не продлевать меру пресечения, связанную с изоляцией от общества для Никиты Чирцова. Но суд оставил в силе постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2020 года.

Владимир Емельянов

Суд снял с рассмотрения апелляцию на избрание меры пресечения Владимиру Емельянову и вернул дело в суд первой инстанции для обеспечения возможности защиты подать замечания на протокол судебного заседания, сообщает Telegram-канал «Арестанты 212».

Андрей Баршай

На рассмотрении апелляции на содержание под стражей Андрея Баршая адвокат Светлана Байтурина ходатайствовала о приобщении медицинского заключения в качестве характеризующих Андрея данных: «Баршай всегда отличался обостренным чувством справедливости и гуманизма. Испытывает трудности от пребывания в заключении. Его часто посещают суицидальные мысли». На последних словах судья остановил адвоката.

Адвокат также заявила, что в материалах дела нет свидетельств причастности Андрея Баршая к совершению преступления, а очная ставка и допрос проведены с нарушениями законодательства и права Баршая на защиту. Адвокат Мансур Гильманов также сказал, что в отношении Андрея совершаются противоправные действия: «В камере постоянно курили, угрожали Андрею. Перед заседанием я зашел в ИВС к Андрею. От него исходил запах курева, хотя сам он не курит. Сокамерник Андрея неоднократно судим. Все это противоречит принципу гуманности». Адвокат Гильманов заявил о готовности внести залог за Андрея Баршая в размере 2 млн руб. В таком случае часть залога будет оплачена главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым.

Следователь счел, что решение суда первой инстанции изменению не подлежит и добавил, что мера пресечения в отношении Андрея Баршая была избрана в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, а права его нарушены не были.

Андрей Баршай в своем последнем слове поблагодарил, всех, кто поддерживает его и других фигурантов «московского дела», а также заявил, что его «Басманный суд лишил двух месяцев учебы».

«Я не понимаю принципиальной невозможности избрать в отношении меня другую меру пресечения. Существует целый спектр мер, которые могут предотвратить мой возможный побег. Я знал, что ряд людей находится под следствием, но, тем не менее, я оставался в Москве и не уезжал дальше Московской области. У меня нет загранпаспорта, я миролюбивый, мне не нужны никакие конфликты. Рискну предположить, что принципиальность позиции обвинения связана с поступком, который совершил Айдар Губайдулин. Айдар Губайдулин поступил как Айдар Губайдулин, а меня зовут Андрей Баршай. Я не хочу скрываться, не имею возможности давить на кого-то. Мне совесть не позволит так поступить», — заявил Баршай.

В итоге суд оставил без изменений решение об избрании Андрею Баршаю меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 декабря 2019 года.