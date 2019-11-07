Из-за высказываний об убийстве солдат в Забайкалье главу Комитета солдатских матерей сняли с должности

Комитет солдатских матерей отстранил от должности председателя Флеру Салиховскую из-за ее высказывания о том, что причиной убийства солдатом-срочников восьмерых сослуживцев стала не дедовщина, а компьютерные игры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя комитета Андрея Курочкина.

Курочкин отметил, что в комитете не согласны с позицией Салиховской по вопросу инцедента в Забайкалье. 2 ноября на отчетно-выборной конференции было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя. Пока Минюст не зарегистрирует это изменение, Салиховская будет числиться председателем КСМ в выписке ЕГРЮЛ. До регистрации этого изменения нового председателя избирать не будут, а все вопросы будет решать правление организации.

Солдата Рамиля Шамсутдинова открыл стрельбу по сослуживцам по войсковой 54160 части, расположенной в Забайкалье, 25 октября. Погибли восемь человек, еще двое были ранены. В своих показаниях срочник назвал причиной произошедшего — угрозу изнасилованием.