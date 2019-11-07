Либертарианцу Михаилу Светову следствие назначило урологическую экспертизу

Следствие назначило члену Либертарианской партии Михаилу Светову урологическую экспертизу. По сообщению адвоката политика, тот проходит по делу о развратных действиях в качестве свидетеля, сообщает «МБХ медиа».

6 октября в квартире Светова прошел обыск, а самого политика вызвали на допрос в Следственный комитет. По словам адвоката Михаила Бирюкова, общение со следователями длилось 12 часов. Также была допрошена его бывшая девушка Анастасия. Расследуемое дело по ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ст. 135 УК (развратные действия) касается размещенной в Instagram-аккаунте Светова в 2012 году их совместной фотографии.

«У него хотели узнать, когда он познакомился со своей девушкой Настей. Они познакомились в ноябре 2012 года, когда ей было 16 лет. Настя это подтвердила. Первый допрос был закончен часов в 11 вечера, в ночное время следственные действия нельзя проводить. На сегодняшний день Михаил находится в статусе свидетеля, ночные следственные действия я считаю абсолютно незаконным, о чем сделал соответствующие отметки в постановлении о назначении медицинского освидетельствования. От него мы отказались», — пояснил Бирюков.

Он также сообщил РБК, что фотография, о которой идет речь — не эротическая и не порнографическая. Вопрос стоял, имел ли Светов половые отношения с девушкой, не достигшей 16 лет. Но бывшая девушка Светова сообщила, что к тому моменту она уже достигла 16 лет, то есть возраста согласия.

Светову назначили урологическую экспертизу, которой предстоит установить: способен ли он к половому сношению.

Вечером 6 ноября в Санкт-Петербурге у Гостиного двора прошли одиночные пикеты в поддержку Михаила Светова, сообщает Piter.tv.