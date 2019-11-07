Троим фигурантам «московского дела» ужесточили статью обвинения

Дела новых фигурантов «московского дела» Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных объединили в одно, дополнив его совершением преступления группой лиц как отягчающим обстоятельством. Об сообщает «МБХ медиа».

«Им действительно вменяют «группу лиц». По данной статье это будет отягчающим обстоятельством, а не квалифицирующим признаком, — говорит адвокат Эльдар Гароз, представляющий Егора Лесных. — На приговор в их случае это будет влиять. Срок будет больше, чем если бы они по отдельности пнули бы росгвардейца. Мы считаем, что умысла не было на «группу лиц». Но обвинение считает, что они одновременно этого росгвардейца потянули».

Когда начнутся заседания по делу, пока неизвестно. Рассматривать дело будет судья Ирина Аккуратова.

Следствие ранее вменяло Егору Лесных и Максиму Мартинцову то, что 27 июля на улице Рождественка они напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Мыльникова обвиняли в том, что он 27 июля «двумя руками схватил» росгвардейца «за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения».