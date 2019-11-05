Тайна муниципальной власти

Фёдор Крашенинников.

На прошлой неделе муниципальная власть дважды оказалась в центре внимания заинтересованной публики. Во-первых, широко разошлась в соцсетях запись выступления мэра уральского города Краснотурьинска Александра Устинова, на которой он разъясняет всю суть отношений власти и населения. В целом она сводится к знаменитой фразе из комедии «Брильянтовая рука»: «а если не будут брать (лотерейные билеты) — отключим газ». Газ в данном случае — бюджетные средства, никому не нужные лотерейные билеты — партия «Единая Россия» и ее кандидаты, а жильцы этого несчастного жилкооператива — мы все. В случае Краснотурьинска речь шла не о «Единой России» вообще, а конкретно об избранном на недавних довыборах бывшем биатлонисте Антоне Шипулине: жители этого уральского города не прониклись к нему большой симпатией и были наказаны.

Во-вторых, про муниципалитеты вспомнил сам Владимир Путин, заявив в Калининграде о разрыве между государственной и муниципальной властью. Несмотря на то, что рассуждения президента как обычно можно трактовать противоположным образом, важным является само признание творцом «властной вертикали» того, что на муниципальном уровне полный развал — нет ни полномочий, ни денег, ни авторитета у населения.

В связи с этим всевозможные околовластные аналитики даже принялись рассуждать о грядущей передаче больших объемов полномочий на муниципальный уровень и чуть ли не о возвращении туда демократии.

Кого же в этой ситуации надо слушать и чьи слова важнее для понимания происходящего в стране и наших общих перспектив?

Механизм управляемой демократии

Мэр Краснотурьинска раскрыл самый главный механизм действия власти на всех уровнях. Как заставить множество людей участвовать в манипуляциях с допуском-недопуском к выборам? Как организовать масштабный нагон на участки подневольного электората и что вообще мотивирует самых разных людей делать все это? Ответ и давно был известен, но сейчас он получен из первых уст: любой муниципальный руководитель знает, что за мобилизацию врачей, учителей, пенсионеров, ветеранов и конечно же чиновников отвечает лично он, и если эта мобилизация провалена — именно он ощутит на себе всю тяжесть возмездия: ему просто дадут меньше денег на нужды муниципалитета, а когда городское хозяйство окончательно придет в упадок — обвинят в его развале. И не только обвинят, но еще и посадить могут.

Как заставить множество людей участвовать в манипуляциях с допуском-недопуском к выборам? Как организовать масштабный нагон на участки подневольного электората и что вообще мотивирует самых разных людей делать все это? Ответ получен из первых уст

Озабоченность начальника передается всей его команде: каждый понимает, что если сработать хуже других, то после выборов мэр накажет именно его, а если плохо сработают все, то и накажут всех и уже указанным способом: не дадут денег.

Именно с учетом этой схемы и стоит рассматривать всю политическую систему путинской России. Максимум финансовых ресурсов изымается с нижних уровней власти в пользу федеральной и ставшей ее частью региональной власти, чтоб создать мощный кнут, с помощью которого и осуществляется руководство страной.

Раньше был еще и пряник: денег у государства было значительно больше, и отличники провластной мобилизации получали поощрение в виде дополнительных вливаний. Сейчас пряников почти вовсе не стало, остался один кнут: обеспечь нужный результат, или дадут самый минимум ресурсов, и крутись как хочешь. То есть приходится лезть из кожи вон для того, хотя бы чтоб не стала хуже!

Между тем в отличие от федеральных и региональных чиновников, общающихся с населением весьма ограниченно, именно муниципальный уровень власти находится на переднем крае взаимодействия с обычными людьми, тем самым населением России, о котором так удобно рассуждать с высоких трибун.

Складывается неприятная ситуация: не видя помощи от муниципальной власти, граждане России начинают ругать всю власть целиком, и переубедить их конституционной схоластикой не получается

Положение это двусмысленное: и претензий от граждан много, и кадровый потенциал во многих случаях откровенно жалок, и после всех ограничений и урезаний полномочий возможности этого уровня власти весьма ограничены. При этом, как правильно заметил все тот же Путин в Калининграде, люди не особо разбирают, какое место занимает муниципальная власть по Конституции. Поэтому люди видят в любом муниципальном чиновнике представителя президента и именно от него требуют нормального медицинского обслуживания и так далее.

Складывается неприятная ситуация: не видя помощи от муниципальной власти, граждане России начинают ругать всю власть целиком, и переубедить их конституционной схоластикой не получается.

Что же в такой ситуации предпримет федеральная власть? Первый вариант — действительно ослабить гайки на нижнем уровне, вернуть на муниципальные выборы хоть какую-то вариантность и конкурентность, вернуть муниципалитетам часть финансовых рычагов и тем самым создать барьер между Кремлем и недовольными жителями: мол, мы теперь не виноваты, вот кого вы там выбрали — они и виноваты.

На практике такую схему уже не реализовать, хотя бы потому что откручивание гаек приведет к проникновению во власть людей и сил, которые не захотят действовать вопреки своим собственным интересам и безоглядно прикрывать вышестоящую власть. Учитывая категорическую неготовность путинской власти воспринимать какую-либо критику и даже возражения «снизу», поверить в то, что губернаторы и даже сам Кремль серьезно пойдут на либерализацию муниципальных выборов, не приходится.

Второй вариант — вопреки Конституции и всем упомянутым Путиным международным обязательствам еще плотнее привязать муниципальный уровень власти к вертикали, окончательно превратив местное самоуправление в нижний уровень чиновничьей вертикали, но при этом дать этим чиновникам чуть больше денег, чтоб они еще активнее мобилизовали население на выборы. Иными словами, повысить уровень мотивации низового уровня власти за счет увеличения возможностей распоряжаться финансами с учетом оперативных интересов умиротворения населения.

Кажется вероятным, что Путин пойдет по второму пути, и вместо частичной нормализации ситуации с муниципальной властью будет доведена до логичного конца нынешняя схема сверхцентрализации.

Подневольные

И все-таки нельзя забывать главного во всей этой истории: в стране создана система, в рамках которых распределение финансирования между населёнными пунктами четко привязано к результатам голосования их жителей за провластных кандидатов. То, с какой стремительностью откровения мэра Устинова поспешили опровергнуть и партийный деятели, и сем депутат Шипулин, лишь убеждает, что сказанное следует воспринимать со всей серьезностью.

Система уже не пытается агитировать за что-то избирателей и тем более переубеждать своих критиков, а просто вменила в обязанность местным администрациям любой ценой организовывать нужный результат под угрозой безденежья и наказания

Как кажется, именно такой и будет стратегия власти на всех грядущих выборах: чиновникам на местах в самых убедительных выражениях объяснят, что «неправильные» результаты выборов оставят его муниципалитет без средств, а значит на голодном пайке (ну в их понимании мира, конечно же) останется и сам мэр, и все его бизнес-окружение. Как уже было сказано, окончательное оскудение бюджета обострит отношения с населением — и вот уже не смогший правильно организовать голосование оказывается удобным «козлом отпущения», а его сменщик будет делать все, чтоб голосование прошло «как надо».

Но в самом бедственном положении останутся те самые «бюджетники», которых замотивированные мэры и их команды будут гнать на выборы и принуждать приводить туда своих родных, близких, друзей. Все эти унизительные просьбы воспитательниц и учителей в родительских «чатиках» «обязательно сходить на выборы», все эти засовывание пачек бюллетеней в урны перед объективами камер и «рисование» подписей прямо в администрациях — прямое следствие созданной в стране системы, которая уже даже не пытается агитировать за что-то избирателей и тем более переубеждать своих критиков, а просто вменила в обязанность местным администрациям любой ценой организовывать нужный результат под угрозой безденежья и наказания.

Страдает в итоге вся страна, потому что результаты выборов уже давно показывают не столько реальные предпочтения населения, сколько мобилизационные навыки и возможности местных администраций.

Фото: moe-online.ru