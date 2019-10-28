Новый старый курс: Медведев против самовыдвиженцев

Иван Давыдов.

Стрессовая ситуация

Дмитрий Медведев провел встречу с партийными губернаторами. Причем не в качестве премьер-министра, а в качестве лидера «Единой России». В конце ноября — съезд правящей партии, пора готовиться, время сверить часы. На местах тоже проходят итоговые конференции. Формально речь и в Москве, и в регионах идет пока о кампании-2020, о местных выборах разных уровней, но понятно, что прицел — на куда более значимые и для ЕР, и для страны парламентские выборы 2021 года.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак (известный прежде всего своей возможной причастностью к покушению на журналиста Олега Кашина) еще в начале октября говорил, что съезд даст старт именно парламентской кампании. Соответственно, и темы, которые обсуждал с главами регионов Медведев, можно считать своеобразными набросками стратегии партии на выборах в Государственную думу.

«Единая Россия» здесь просто не может рисковать: на кону максимально высокая ставка. Именно Дума восьмого созыва, которую выберут в 2021-м, будет играть одну из ключевых ролей в обеспечении операции по транзиту власти в 2024-м. То есть, если называть вещи своими именами, в решении довольно нетривиальной задачи — как сохранить власть в руках Владимира Путина при условии, что в президентских выборах он участвовать уже не сможет. Любой из обсуждавшихся сценариев транзита требует лояльного большинства в парламенте. Ситуация стрессовая, чтобы не сказать — кризисная, ситуация, в которой даже партнерам по законодательному бизнесу из парламентской псевдо-оппозиции доверять нельзя.

Помянутый выше Турчак обещал к съезду кадровое обновление, то есть смену сразу нескольких десятков секретарей региональных партийных организаций. Это, безусловно, важно с точки зрения внутрипартийных интриг и с точки зрения тех, кто в эти интриги вовлечен. Но с точки зрения предпочтений электората особой роли не играет (тестовая задачка: попробуйте вспомнить, кто является секретарем отделения «Единой России» в вашем регионе; скорее всего, ничего у вас не получится, если только вы не следите за местной политикой в силу профессионального интереса). А вот требования, которые на встрече с верными губернаторами озвучил Медведев, куда интереснее.

Медведев был грозен. Замечали, кстати, что этому политику, давно лишенному реальных полномочий и играющему сугубо декоративную роль внутри политической системы, нравится быть грозным? Медведев раскритиковал практику «самовыдвиженчества»: «Некоторое время назад получила определенное распространение точка зрения, если где-то у партии есть проблемы, если где-то не очень хорошие результаты, то лучше развести эти позиции, и тогда кандидат, которого на самом деле все равно поддерживает «Единая Россия», получит лучший результат. Но ничего этого не произошло».

ЕР теперь — токсичный бренд, и чем меньше кандидат ассоциируется с партией творцов пенсионной реформы, с партией вороватых чиновников, с партией профессиональных фальсификаторов выборов, тем выше его шансы

«Если он от партии, то чего он прячется?» — так описал странности поведения типичного самовыдвиженца лидер партии власти.

А ведь прятались довольно серьезные, заметные в партии люди: самовыдвиженцем ходил на свои последние выборы мэр Москвы Сергей Собянин, член высшего совета ЕР. Самовыдвиженец Александр Беглов, нынешний нарисованный глава Санкт-Петербурга, вообще забыл о давнем своем членстве в ЕР и объявил себя беспартийным, после чего с официального сайта партии таинственным образом исчез его профайл. Самовыдвиженцами шли единороссы на скандальные выборы в Московскую городскую думу. В регионах тоже хватает аналогичных примеров.

Вопрос Медведева в этом смысле странен. Среднестатистический самовыдвиженец «прячется», потому что бренд ЕР теперь — токсичный бренд, и чем меньше кандидат ассоциируется с партией творцов пенсионной реформы, с партией вороватых чиновников, с партией профессиональных фальсификаторов выборов, тем выше его шансы. Ну, теоретически (запомните эту оговорку, мы к ней еще вернемся). Но кое в чем лидер единороссов все-таки прав: прятаться получается плохо, а подобное поведение старых большевиков, то есть, извините, единороссов со стажем, только повышает токсичность бренда.

Стратегия, в общем, хоть и понятная, но никуда не годная.

Назад в будущее

Медведев предлагает от этой порочной практики отказаться. И на ближайшие региональные выборы, и на главные, парламентские, единороссы должны идти с гордо поднятой головой и под партийными флагами. Более того, губернаторам тоже не нужно стесняться — им рекомендовано возглавить у себя в регионах партийные списки.

В общем, после разговоров об обновлении партии нам предлагают картину давно известную: главный местный начальник в качестве паровоза во главе списка и начальники поменьше в одномандатных округах, прямо дающие понять всем сомневающимся, кто здесь власть. Кого надо поддерживать во избежание неприятностей, за кого должны голосовать бюджетники и в чью пользу следует считать голоса.

Можно было бы предположить, это все выслушивая, что у «Единой России» резко улучшились дела и население перестало ассоциировать достижения партии начальников с собственными житейскими проблемами. Но для такого предположения нет никаких предпосылок — даже согласно данным лояльных власти социологических агентств ФОМ и ВЦИОМ, рейтинг ЕР болтается где-то на уровне тридцати с небольшим процентов, а число тех, кто не одобряет деятельность партии власти, заметно превышает число одобряющих. Ничто не предвещает, что триумф 2016 года, когда «Единая Россия» получила в парламенте конституционное большинство, можно повторить.

Старые методы

Но Медведев выступал все-таки на встрече с губернаторами, а не на заседании клуба политических самоубийц. От бывших самовыдвиженцев, которым теперь придется сделать каминг-аут по-единороссовски, ждут побед, а не харакири. И вывод тут может быть только один: реанимация старой электоральной стратегии предполагает и возврат к методам, гарантировавшим членам партии власти победы на выборах любых уровней.

Ставки слишком серьезны, чтобы продолжать заигрывать с населением, пытаясь изобразить честные выборы. В рукаве — все те же козыри: административный ресурс, выдавливание из избирательного процесса сильных кандидатов от настоящей оппозиции и «правильный» подсчет голосов. Против «правильного» подсчета голосов любое «умное голосование» бессильно. Тем более что инфраструктуру протеста к думским выборам попытаются уничтожить — зря, что ли, развернуты репрессии против региональных штабов Навального, например?

Ставки слишком серьезны, чтобы продолжать заигрывать с населением, пытаясь изобразить честные выборы. В рукаве — все те же козыри: административный ресурс, выдавливание из избирательного процесса сильных кандидатов от настоящей оппозиции и «правильный» подсчет голосов

Теоретически членство в ЕР — по-прежнему любому кандидату в минус, практически — важно ведь только то, кто и как считает голоса.

Раньше против этого не протестовали, а теперь протестуют? Что ж, есть бесценный опыт дубиночного московского лета — если протестующих бить и сажать, продолжая гнуть свою линию, они рано или поздно затихнут. Поскандалят и разбредутся, оставив в тюрьмах тех, кому особенно не повезло, а в парламенте будут заседать правильные люди из правильной партии.

Ну и параллельно можно сочинять какие угодно программы и менять одних безымянных партсекретарей на других, симулируя «кадровое обновление». Вреда от этого точно не будет. Реальная политика — слишком опасное, как выяснилось, и совершенно непредсказуемое занятие. Пришло время вернуться к привычной декоративной политике. Об этом, собственно, и говорил на самом деле Дмитрий Медведев.

К сожалению, возразить тут нечего. Эта стратегия действительно работает, и общество пока так и не придумало, что ей можно противопоставить.

Фото: politobzor.net