Охота на ведьм в цифровую эпоху

Фёдор Крашенинников.

Про то, что основная практическая цель продолжающихся обысков у реальных и мнимых сотрудников структур Алексея Навального — нанести критикам режима сколь возможно большой материальный ущерб, сказано уже многократно и повторяться нет смысла. Цель это хоть и подлая, но рациональная и для государства очень выгодная: судьи, следователи и прочий привлеченный к перманентному изъятию денег и ценности у оппозиционеров персонал работает за заплату из бюджета, в то время как пострадавшим людям и организациям приходится как-то выкручиваться за свой счет.

Тем не менее, в потоке обысков и допросов видится и еще одна цель — иррациональная: все-таки найти следы и доказательства существования пресловутых денег Госдепа, Сороса или Ходорковского, на которые Навальный содержит свою структуру, досаждающую власти.

Иррациональная она потому, что деньги Навальный получает в виде пожертвований от граждан, которые особо и не скрывают своего участия в этом деле. Но операторам современной политической системы как раз этот простой ответ на вопрос и кажется самым невероятным. В их мире рублевских вилл и огромных яхт, офшоров и набитых валютой и драгоценностями элитных квартир, никаких добровольных пожертвований не бывает и за идею никто не работает — поэтому они свято верят, что где-то в глубоком подполье день и ночь бьет неоскудевающий источник финансирования Навального, который надо просто найти, а потом предъявить всему миру финальные доказательства вмешательства Запада в дела России.

Ищут и не находят

Что же конкретно ищут сотни следователей и других сотрудников всевозможных режимоохранных структур? На самом деле, едва ли они сами это до конца понимают и едва ли начальство дает им какие-то ясные задания.

Идея, как кажется, состоит в том, что если одновременно провести сотни обысков у активистов по всей стране, то в итоге что-нибудь подозрительное, а то и преступное, обязательно будет найдено — оружие, подпольные типографии, склады листовок с призывами жечь и убивать, планы революции, протоколы заседаний террористических групп, архивы с расписками на миллионы долларов и так далее. В конце концов, кремлевские стратеги судят по себе и не питают никаких иллюзий относительно того, к скольким делам мог бы привести внезапный обыск у любого из них или их подручных, особенно если говорить как раз о силовиках.

В их мире рублевских вилл и огромных яхт, офшоров и набитых валютой и драгоценностями элитных квартир, никаких добровольных пожертвований не бывает и за идею никто не работает

Как мы знаем, ничего сенсационного по итогам предыдущих волн обысков у оппозиционеров не было найдено — во всяком случае пропагандисты не раструбили ни об одном найденном доказательстве чего-либо преступного.

Выходит, что сотни обысков у обычных граждан, пусть даже и не скрывающих своего критического отношения к власти, ничего не дали. Не хранят они в своих скромных жилищах ничего ужасного. и даже в штабах Навального ничего крамольного не находится, как ни ищи.

И уж тем более, не обнаружено не только никакого революционно-террористического подполья, но даже и следов его — никто от охранки не прятался в тайных схронах и не кушал на глазах жандармов чернильницы, как Ленин в одном известном в прошлые времена художественном произведении.

В конце концов, если главная цель — просто грабить, то можно удовлетвориться систематическими налетами на помещения, занимаемые структурами Навального и не тревожить мирных граждан, превращая умеренно брюзжащих обывателей в яростных ненавистников режима. Но нет, дело не только в ресурсном изматывании оппозиции, но и в иррациональной убежденности власти в том, что искомое все-таки существует.

Почему деятельность Инквизиции и всевозможные «ведьминские процессы» в наше время стали синонимами варварства и бессмысленной жестокости? Потому что боролись борцы с ведьмами с тем, чего не существует. Ведь для того, чтоб требовать от какой-то женщины признаний в продаже души дьяволу и в том, что он научил ее с помощью магии вредить людям, необходимо верить в существование души, дьявола и и магии.

К сожалению, организаторы и исполнители тех расправ и убийств во все это верили и придумали множество изуверских способов находить доказательства для своей веры.

Конечно же, во многих случаях были и материальные причины — желание избавиться от конкурентов, отомстить обидчику, поживиться за счет имущества осужденной ведьмы и так далее. Но все-таки первичной была вера в то, что за болезнью человека или скотины, плохой погодой или неурожаем стоит не цепь случайностей или тем боле закономерностей, имеющих вполне рациональное объяснение, а магия и дьявол.

Индульгенцию давала вера проведшего молодость в подпольной борьбе Сталина в то, что подполье в любом случае есть, а если его не могут выявить следственные органы — то только потому, что и там тоже засели враги

Или взять более близкий к нашему времени и потому еще более жуткий пример — сталинские репрессии. В основе их лежала иррациональная убежденность Сталина и части его окружения в том, что СССР окружен врагами снаружи и кишит врагами изнутри.

Нет сомнений, что какая-то часть людей в СССР действительно не испытывали никакого восторга по поводу положения дел в стране, но виноваты в этом были не иностранные разведки и не Троцкий, а сам Сталин, его экономические авантюры и развязанный классовый террор.

Однако в картине мире Сталина любое недовольство системой рассматривалось не просто как преступление, но и как принадлежность к внутренней оппозиции, управляемой из-за рубежа все тем же ненавистным Троцким и вездесущими иностранными разведками. То, что в рамках созданной ими же самими экономический и политической системы никакая организованная оппозиция не могла существовать, а изоляция страны минимизировала любые контакты советских граждан с жителями других государств, только заставляло следователей изобретать все более фантастические истории и заставлять своих жертв соглашаться на чудовищные самооговоры. И индульгенцию на все это им давала вера проведшего молодость в подпольной борьбе Сталина в то, что подполье в любом случае есть, а если его не могут выявить следственные органы — то только потому, что и там тоже засели враги.

Продолжение следует

К счастью, до расправ более страшных, чем нескольких лет заключения и лишения имущества и денег, путинский режим пока не дорос — хотя и обыск, и тюрьма довольно трагичны в масштабах конкретной человеческой жизни. Но иррациональная вера кремлевских вождей в то, что они борются с невидимым и вездесущим злом, которое потенциально может таиться под каждой кроватью и в каждой найденной при обыске «флэшке», несомненно присутствует.

Во всяком случае, только так можно объяснить трагикомичные курьезы недавней серии обысков, когда дело дошло до ни в чем не виноватых соседей активистки штаба Навального в Омске: обыскали ее квартиру и ничего не нашли — значит, она попросила соседку спрятать деньги и информацию у себя. То, что денег и у соседки ничего интересного не обнаружили, в такой логике доказывает лишь необходимость в следущий раз надо искать в других местах, где уж наверняка найдутся расписки в получении денег от Сороса на развал России-матушки путем работы штаба Навального в Омске.

На вершине пирамиды российской власти сидит человек, свято убежденный в том, что любые проблемы можно объяснить через заговоры внутренних и внешних врагов, а значит надо продолжать поиски доказательств

То, чего нет, можно искать бесконечно и с возрастающим азартом. Теория заговора потому и удобна любой неэффективной власти, что объясняет ее проблемы и недовольство населением происками злодеев, связанных с мировым злом в лице США, Сороса, Ротшильдов и лично дьявола.

Из всего сказанного возможно сделать только один вывод: массовые обыски у оппозиционеров и случайно оказавшихся рядом граждан и фиктивные дела против созданных провокаторами организаций будут продолжаться, потому что на вершине пирамиды российской власти сидит человек, свято убежденный в том, что любые проблемы можно объяснить через заговоры внутренних и внешних врагов, а значит надо продолжать поиски доказательств. Чтобы в итоге выложить на стол перед лидерами Запада давно чаемый козырь — вот, получите, распишитесь, нашли-таки во время обыска у своячницы сестры соседки координатора штаба Навального в Омске инструкции ЦРУ российской оппозиции и расписки в получении денег от Сороса!

И если учесть, как топорно были сфабрикованы «доказательства» иностранного финансирования ФБК, вполне можно полагать, что рано или поздно найдется креативный человек в погонах, который сфабрикует и инструкции, и расписки — в конце концов, если начальство так хочет именно этого, то почему бы его не порадовать?





Фото: твиттер Artyom Gaponenko (@hed_ge_hog)