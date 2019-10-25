Убийство журналистов в ЦАР: итоги

Центр «Досье» опубликовал итоговый доклад об обстоятельствах убийства в Центральноафриканской республике Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В нем опровергается официальная версия о том, что «журналисты были остановлены бандой вооруженных неустановленных лиц, которые их трусливо убили и украли часть их вещей». «Досье» утверждает, что о несостоятельности версии об «обычном грабеже» говорит слежка, организованная за Расторгуевым, Джемалем и Радченко, а также профессиональное исполнение и преднамеренность убийства.

В распоряжении расследователей оказались материалы уголовного дела Национальной жандармерии ЦАР, из которых следует, что еще в начале августа 2018 года следствие установило:

1) убийство было заранее спланировано («Эту ловушку устроили специально на [маршруте следования] троих россиян»);

2) исполнители располагали информацией о графике перемещения потерпевших;

3) убийство было преднамеренным;

4) убийцы были профессионалами.

Свидетельские показания, полученные центральноафриканским следствием, содержат ряд существенных обстоятельств, которые не получили ход в официальном расследовании, отмечает «Досье»: «Может показаться странным, почему, располагая фактами о спланированном и преднамеренном убийстве Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, следствие ЦАР останавливает расследование и заявляет об «убийстве в результате ограбления». Однако ответ становится более понятен, если вспомнить, с каким усердием именно эту версию придумывали сотрудники «Компании» Евгения Пригожина уже на следующий день после убийства».

Российские журналисты были убиты в ЦАР 31 июля 2018 года. Они расследовали возможное присутствие в стране российских частных военных компаний. 23 октября 2019 года президенты России и Центральноафриканской Республики Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера на встрече отметили высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в расследовании убийства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «стороны намерены довести это расследование до конца, установить виновных».