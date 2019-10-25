Советчики по камере

Как пишет «Новая газета», члены ОНК Москвы Борис Клин и Марина Литвинович побывали в ИВС, где находятся Андрей Баршай, Владимир Емельянов и Егор Лесных. Правозащитники отметили, что в нарушение ст. 33 закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, каждый из фигурантов «московского дела» содержится в камере с людьми, которые ранее уже отбывали срок по уголовным преступлениям.

По словам подозреваемых, сокамерники фигурантов «московского дела» призывают их признать вину, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов. При этом сокамерники курят, тогда как Баршай, Емельянов и Лесных — нет. Происходящее члены ОНК расценивают как оказание психологического давления.

Правозащитники рекомендовали отсадить Баршая, Емельянова и Лесных от людей, ранее отбывавших наказания, учитывая, что в ИВС есть пять свободных камер, а еще несколько людей содержатся поодиночке. При этом членам ОНК не удалось переговорить с Максимом Мартинцовым, который находился на следственных действиях.