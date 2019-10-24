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#Мир

Перезахоронение Франко

24.10.2019

Гроб испанского диктатора Франциско Франко, несмотря на протесты родственников и сторонников, перемещают из мавзолея в Долине Павших в семейный склеп

Утром 24 октября испанские власти завершили подготовку к изъятию останков генерала Франциско Франко из государственного мавзолея. Отношение к диктатору разделяет страну даже через четыре десятилетия после его смерти, пишет Reuters.

В условиях строгой секретности гроб диктатора извлечен из Долины Павших (для этого кран поднял бетонную плиту весом 1500 кг). Его должны на вертолете доставить к семейному склепу на кладбище Мингоррубио к северу от Мадрида.

Церемония эксгумации началась в 8:30 по Гринвичу. Возле дома покойного генерала в Мадриде был вывешен испанский флаг эпохи Франко. СМИ было запрещено присутствовать на мероприятии, на него допустили лишь министра юстиции Долорес Дельгадо, эксперта-криминалиста, священника и потомков Франко. Среди последних — старший внук диктатора, который назвал перезахоронение и ее сдержанный характер «политической уловкой правящей Социалистической партии».

«Я чувствую сильную ярость, потому что они использовали что-то такое трусливое, как выкапывание трупа, в качестве пропаганды и политической рекламы, чтобы набрать горстку голосов перед выборами», — заявил внук генерала.

Пока проходила эксгумация, на кладбище Мингоррубио начался митинг сторонников Франко, собравший около 200 человек. Отмечается, что они принесли с собой флаги, статуэтки диктатора, календари и даже трость с головой генерала. 

На место прибыл Антонио Техеро, сторонник Франко, в 1981 году пытавшийся устроить переворот. Его прибытие вызвало волнения. На месте дежурит полиция, чтобы предотвратить инциденты, сообщает El Pais.

В понедельник правительственные источники сообщали, что некоторые связанные с эксгумацией организации получили угрозы.

Опрос El Mundo, проведенный в октябре, показал, что 43% испанцев поддерживают перезахоронение, а 32,5% выступают против.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал эксгумацию «великой победой достоинства, памяти, справедливости и возмещения ущерба и, следовательно, испанской демократии». Его цитирует BBC.

Франко привел к победе в гражданской войне 1936-39 годов националистов, которых поддержали Гитлер и Муссолини. Затем диктатор правил Испанией до своей смерти в 1975 году. В Долине Павших по приказу Франко были захоронены останки представителей обеих сторон гражданской войны. Сторонники перезахоронения давно ставили под сомнение уместность того, что диктатор похоронен рядом со своими жертвами. Тысячи погибших республиканцев были перемещены в Долину без согласия их семей, а сам комплекс был частично построен с использованием принудительного труда политических заключенных.

Идея извлечь останки самого диктатора из мавзолея в Долине в правительстве обсуждалась с середины 2018 года. Верховный суд ратифицировал это решение в прошлом месяце, отклонив протест потомков Франко. По оценкам правительства, перезахоронение обошлось Испании примерно в €63 тысяч.


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