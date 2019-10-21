Музыка российского протеста

На минувшей неделе президент Владимир Путин поручил правительству создать к декабрю очередную молодежно-патриотическую структуру: «координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодёжи, и его распространения в сети «Интернет». Кто и на какие средства начнет воспитывать подростков онлайн, в распоряжении не уточняется.

Однако сам Путин незадолго до этого получил оригинальный «подарок» ко дню рождения от не слишком патриотичного, с точки зрения Кремля, музыканта, одного из кумиров современной российской молодежи. Одного из первых, чьи выступления начали запрещать.

Рэп «Седьмое октября»

Популярный рэпер Хаски в своем треке «Седьмое октября» припомнил президенту России разные темные истории и слухи о нем и его окружении. Тут и про дружбу с криминальными авторитетами 90-х, и про «сахар» в подвале рязанской многоэтажки, и про блог «Сеульская сестра», предположительно принадлежащий предполагаемой дочери главы государства Екатерине Тихоновой. «Обычный день» — несколько десятков раз повторяет рэпер в финале композиции.

Композиции длиной в 8 лет. Мало кто знает, что еще в 2011 году у того же Хаски выходил одноименный трек. Только тогда он заканчивался словами о том, что вся страна будет отмечать день рождения президента много дней подряд (в саркастической манере, конечно), ну а теперь — даже для этого сарказма не осталось места. «Все серьезно» — как бы намекает музыкант. Повторив последний раз слова «обычный день», Хаски подходит к облезлой стене, снимает с нее портрет человека, напоминающего Путина, а за ним оказывается большая дыра, сквозь которую виден волшебный мир со сказочно красивой природой.

Широкую известность Хаски приобрел после своего сорванного концерта в Краснодаре в ноябре прошлого года. Властям скорее всего не понравилась песня «Поэма о родине». В словах «Помнишь, ты умерла?/ И мы твое мясо ели/ Что пахло, как мумия, забытая в мавзолее» (так исполнитель описывал разграбление страны в 90-х), правоохранители обнаружили призывы к каннибализму. Позже на YouTube заблокировали самый популярный на тот момент клип музыканта — «Иуда» — якобы за пропаганду наркотиков. Затем последовала серия отмен концертов некогда достаточно лояльного к власти исполнителя. Когда были сорваны выступления на двух площадках в Краснодаре, рэпер вышел на улицу и перед фанатами зачитал один из своих текстов — «Я буду петь свою музыку».

В песне рэпера правоохранители обнаружили призывы к каннибализму. Позже на YouTube заблокировали самый популярный на тот момент клип музыканта — «Иуда» — якобы за пропаганду наркотиков. Затем последовала серия отмен концертов

Хаски, по слухам, светила уголовная статья. В это время трое чуть ли не самых популярных рэперов России — Oxxxymiron, Баста и Noize MC — инициировали флэшмоб «Я буду петь свою музыку» в поддержку коллеги. Еще через пару дней они заявили о концерте, вся выручка с которого пойдет на помощь Хаски. Естественно, в Главclub Green Concert, где и состоялось выступление, яблоку было негде упасть.

Реакция властей тогда еще была адекватной. Хаски перестали преследовать, концерты велели не запрещать. А Путин поручил кремлевскому куратору внутренней политики Сергею Кириенко организовать поддержку «талантливой молодежи».

Но возмущенных музыкантов было уже не остановить.

Вероятно, под впечатлением от московского протеста 27 июля (напомним, на том митинге задержали почти полторы тысячи человек), рэпер Noize MC выложил в Инстаграме куплет из своей будущей совместной песни с коллегой по цеху — Anacondaz. В комментариях на вопросы о том, когда выйдет композиция, музыкант шутливо отвечал: «Суток через десять».

За несколько дней до согласованного митинга на Сахарова 10 августа в интернете начали появляться призывы от звезд поддержать этот протест и прийти на проспект. Среди прочих прийти на акцию призвали рэперы Face и Oxxxymiron, а непосредственно выступили на проспекте группы «Ic3peak», «Кровосток» и все тот же Face. К слову, и на недавнем митинге в поддержку политзаключенных была музыкальная часть. 29 сентября перед протестующими выступили группа «Хадн дадн» и Алексей Кортнев.

Ниже — пятерка самых популярных российских исполнителей (по числу подписчиков в Инстраграме), проявлявших за прошедшее лето и начало осени протестную политическую активность. Кто-то из них призывал на митинги на проспекте Сахарова, кто-то — поддерживал политзаключенных, кто-то — участвовал в перформансе «Сядь за текст», ну а кто-то — посвящал сложившейся политической ситуации целые треки.

Позже своими политическими релизами отметились музыканты Noize MC, выпустивший песню «Все как у людей» с припевом из одноименной песни Егора Летова, Лигалайз со своей композицией «Застой 2.0», Oxxxymiron, устроивший большой театральный перформанс под названием «Сядь за текст» и запустивший одноименный флэшмоб. Его суть состояла в том, чтобы найти тексты классиков, за которые в современном мире вполне могли бы посадить по какой-нибудь статье за экстремизм. В нем приняли участие известные актеры, блогеры, журналисты и музыканты.

В поиске лоялистов

Но не стоит думать, что молодые музыканты поют и читают исключительно оппозиционные тексты. Большой скандал разразился вокруг трека рэперов Тимати и Гуфа «Москва», который поставил рекорд российского YouTube по количеству дизлайков (на момент удаления ролика их набралось почти 1.5 миллиона). В нем известный такими хитами, как «Мой лучший друг — это президент Путин», рэпер Тимати сообщал о том, что Москва — «Тот самый город, что не проводит гей-парады», коренной москвич не должен ходить на митинги и «втирать дичь», и предложил «хлопнуть бургер за здоровье Собянина» на площади Гагарина.

Увидев, какую реакцию трек вызвал в молодежной среде, уже через пару дней оба исполнителя выпустили посты с оправданиями и удалили трек. Тимати сказал, что не хотел вызвать такого негатива, а Гуф — что политикой совсем не интересуется и не знал, что трек был выпущен к выборам мэра (на самом деле, тогда проходили выборы в Мосгордуму).

Сначала Баста поддержал пенсионную реформу, да и к действиям правительства был настроен довольно лояльно, а потом стал одним из главных инициаторов флэшмоба в поддержку свободы творчества музыкантов

Это не первый случай, когда некогда провластные рэперы меняют свою позицию. Нечто подобное произошло с Василием Вакуленко, более известны под псевдонимом Баста. Сначала он поддержал пенсионную реформу, да и к действиям правительства был настроен довольно лояльно, а потом стал одним из главных инициаторов упомянутого флэшмоба в поддержку свободы творчества музыкантов.

Полностью лояльных к власти рэперов практически не осталось. Кто-то перешел на сторону оппозиции, кто-то занял позицию «против всех», ну а кто-то решил придерживаться в публичной сфере политического нейтралитета. Так, например, все тот же Face, начинавший свою карьеру с треков вроде «Я роняю Запад», сейчас записывает оппозиционный рэп о насущных проблемах нашей страны.

Рэпер Птаха, который в 2017 году называл участников протеста «Он вам не Димон» «мажорами», висящими на столбах, в своих последних высказываниях отмечает, что ему много что не нравится, но и с методами оппозиции он не согласен. Похожую позицию занимает и рэпер Слава КПСС, известный также под псевдонимом Гнойный. В открытую называя Путина царем (в негативном контексте), а власть — воровской, выступая за отмену 282-й статьи, он активно критикует кампанию рэперов за свободу слова, так как считает ее лицемерной.

«В отличие от рока, а раньше джаза, с которыми боролись запретами комсомольские и партийные активисты, эту контркультуру вряд ли удастся не только запретить, но хотя бы приручить, — констатирует публицист и бывший сопредседатель партии «Правое дело» Георгий Бовт в своей колонке на BFM.ru. — Уж слишком велики «стилистические разногласия» между рэперами и теми «вечерними М…», которые пытаются держать оборону информационного пространства».

Фото: Георгий Малец