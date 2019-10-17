Экс-посол США в Украине Мари Йованович: «Против меня велась согласованная кампания»

Мари Йованович на дипломатической службе 33 года. За это время в США сменилось шесть администраций президента (четыре республиканских и две демократических).

«Я служила в семи разных странах, в том числе три раза была назначена послом — дважды президентом-республиканцем и один раз демократом. На протяжении этого времени я оставалась верна клятве офицера дипломатической службы о том, «что буду поддерживать и защищать Конституцию США от всех врагов: иностранных и отечественных». Я понимаю эту клятву в качестве обязательства служить на строго беспартийной основе, продвигать внешнюю политику, определяемую действующим президентом, и работать во все времена, чтобы укрепить нашу национальную безопасность и продвигать наши национальные интересы», — говорит экс-посол США в Украине.

Родители Йованович когда-то бежали от коммунистических и нацистских режимов. А потому в их семье принято ценить демократические свободы. С августа 2016 года по май 2019 года Йованович служила послом США в Украине и ее целью было продвигать там эти свободы.

«Наша политика, полностью принятая как демократами, так и республиканцами: помочь этой стране стать стабильным и независимым демократическим государством с рыночной экономикой, интегрированной в Европу», — заявляет она.

Мари Йованович напомнила представителям Конгресса основные моменты новейшей украинской истории, так как без них трудно рассматривать вопросы, так или иначе касающиеся этой страны:

«Украина — суверенная страна, границы которой нерушимы и ее граждане имеют право определять свою судьбу. Это основные принципы нашей политики. Украина граничит с Россией на востоке; богатое нефтью Черное море — на юге; четыре союзника НАТО — на западе. Для безопасности США имеет решающее значение то, чтобы Украина осталась свободной и противостояла русскому экспансионизму. Аннексия Крыма, вторжение в восточную Украину и фактический контроль над Азовским морем — все это говорит о злых намерениях России в отношении Украины. Если мы позволим России победить, мы создадим прецедент, о котором США будут сожалеть в последующих десятилетиях. Поддержка интеграции Украины в Европу и борьба с усилиями России по дестабилизации Украины — это главное в политике США в отношении этой страны, поскольку украинский народ добивался этого на Майдане в 2014 году. Такой была политика США, когда меня назначили послом в августе 2016 года. Те же принципы были подтверждены нынешней администрацией президента в начале 2017 года».

Борьба с коррупцией

«Украинский народ требовал положить конец коррупции, — говорит Йованович. — Это заставило новое правительство Украины принять меры по борьбе с этой проблемой, долго пронизывавшей политическую и экономическую систему страны. Мы давно поняли, что активные антикоррупционные усилия должны составлять неотъемлемую часть нашей политики на Украине, и в тот момент возникла возможность это сделать.

Почему это было важно? Продажные лидеры по своей природе заслуживают меньше доверия, в то время как честное и ответственное украинское руководство сделает партнерство наших стран более надежным и ценным. Бизнесу из США будет легче торговать, инвестировать и получать прибыль, если проблема коррупции будет решена. Это также проблема безопасности, потому что коррумпированные чиновники уязвимы перед Москвой».

Борьба с коррупцией — это одна из двух войн, которую приходится вести Украине. Вторая — война с Россией. Но внутреннюю битву проигрывать тоже нельзя, говорит Йованович. Политические и экономические силы конкурируют, чтобы определить, какой будет Украина: такой же, как раньше, с доминированием олигархов и коррупции, или такой, которую украинцы требовали во время «Революции достоинства» — страной, где с людьми обращаются по закону?

«Во время президентских выборов 2019 года украинский народ ответил на этот вопрос еще раз. Недовольные недостаточностью успехов в борьбе с коррупцией, украинские избиратели подавляющим большинством избрали человека, который сказал, что прекращение коррупции будет для него приоритетом номер один», — поясняет экс-посол.

Проблемные события, связанные с Украиной

Далее в своем заявлении Мари Йованович отметила события, о которых она готова говорить. Часть из них связана с периодом ее пребывания в Украине (с 22 августа 2016 года по 20 мая 2019 года), часть произошла позже.

Эти события:

• публикация так называемой «черной бухгалтерии» и последующая отставка Пола Манафорта с поста руководителя избирательного штаба Трампа;

• письмо посольства в апреле 2016 года в Генпрокуратуру Украины, связанное с расследованием в отношении украинской организации «Центр противодействия коррупции» (AntAC);

• отставка с поста бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина;

• звонок президента Трампа 25 июля 2019 года президенту Зеленскому;

• задержка помощи Украине летом 2019 года.

На некоторые потенциальные вопросы Йованович отвечает в заявлении сразу.

• Что касается событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что никогда (ни сама, ни через других людей) не попросила правительство или правительственных чиновников в Украине (или в другом месте) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как недавно признал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, история про то, что я создала или распространяла список тех, кого нельзя «преследовать в судебном порядке» — ложная.

• Не менее лживой является и информация о том, что я не верю президенту Трампу. Слышала от СМИ, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента, «так как он будет привлечен к ответственности». Я никогда не говорила ничего подобного коллегам из посольства или кому-либо еще.

• Администрация Обамы не просила меня помочь предвыборной кампании Хиллари Клинтон или вредить кампании Трампа.

• Я никогда не встречала Хантера Байдена и не разговаривала с ним. Я встречала его отца, бывшего вице-президента Джо Байдена, всего несколько раз в течение многих лет его работы в правительстве. Но ни он, ни кто-либо еще из предыдущей администрации не поднимал прямо или косвенно вопрос про компанию «Бурисма» или Хантера Байдена.

• Что касается мэра Джулиани, у меня было всего три контакта с ним, которые я помню. Они не связаны с обсуждаемыми событиями. Я не знаю мотивов Джулиани для обвинений в мой адрес, но могу поверить, что люди, которые в прессе назывались партнерами Джулиани, могли иметь личные финансовые амбиции, заблокированные нашей антикоррупционной политикой на Украине.

• Наконец, после того как Госдепартамент в начале марта планировал продлить мое пребывание на посту посла до 2020 года, в конце апреля мне внезапно сказали вернуться в Вашингтон «на следующем самолете». Вы, наверное, захотите узнать, почему мое пребывание закончилось так внезапно. Я тоже хотела узнать это и пыталась это выяснить. Я встретилась с заместителем секретаря Госдепа, который сообщил мне о сокращении моего срока. Он сказал, что президент потерял доверие ко мне и больше не желает, чтобы я служила послом. Он добавил, что там была согласованная кампания против меня и что президент Дональд Трамп вынуждал Госдепартамент удалить меня с поста еще с лета 2018 года. Он также сказал, что я не сделала ничего страшного и что это не было похоже на другие ситуации, когда отзывали послов.

В конце своей речи Йованович выразила сомнение, что без принятия дополнительных мер со стороны Госдепартамента и Конгресса отношение к послам США будет таким же, как раньше. «Мы должны восстановить дипломатию и вернуться к продвижению интересов Америки. Иначе нанесем нашей нации непоправимый вред. И не только из-за отставок честных людей, но и из-за того, что наши партнеры за рубежом будут задаваться вопросом, действительно ли посол говорит от имени президента и можно ли считать его надежным? Проблема появляется, когда частные интересы превышают профессиональные. В таких условиях все будет служить интересам наших стратегических противников, таких как Россия, распространяющих хаос и нападающих на институты и нормы, которые США создавали 75 лет».